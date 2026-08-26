Protestartig verliessen Harry und Meghan das vereinigte Königreich 2020 – nun sind sie wohl wieder zurück. (Archivbild) Bild: keystone

Die Rückkehr des verlorenen Sohnes: Harry und Meghan sind wieder in Grossbritannien

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Der britische Prinz Harry (41) und seine Frau, Herzogin Meghan (45), sind mehr als sechs Jahre nach ihrem Abschied aus dem Königshaus zurück in Grossbritannien.

Die Familie landete am Mittag am Flughafen Birmingham, wie die BBC und die Zeitung «The Telegraph» übereinstimmend berichteten. Schon die ersten Spekulationen über eine Rückkehr der beiden mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) hatten im Vereinigten Königreich für riesige Aufregung gesorgt.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten sich Anfang 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt und waren ins kalifornische Montecito gezogen. Es folgten aufwühlende Jahre mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen den Palast - das Verhältnis von Harry zu seinem Vater, König Charles III. (77), und insbesondere zu seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (44), litt enorm.

Zwischen Vater und Sohn hatte es dann in den vergangenen Monaten eine Annäherung gegeben, im Juli kam es erstmals seit Jahren wieder zu einem Treffen von Charles und Königin Camilla (79) mit Harrys gesamter Familie. Der Monarch war dem Vernehmen nach hocherfreut, die Enkelkinder wiederzusehen.

Die Heimkehr des verlorenen Sohnes kommt dennoch überraschend - und wie lange die Familie bleibt, ist offen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist eher ein längerer Aufenthalt als ein dauerhafter Umzug vorgesehen.

Die Kinder gehen in England zur Schule

Prinz Archie und Prinzessin Lilibet sollen bereits an einer Schule angemeldet sein - an welcher, ist nicht bekannt. In der kommenden Wochen geht in England das Schuljahr los. Wohnen wird die Familie nicht in einer royalen Residenz, sondern Medienberichten zufolge irgendwo ausserhalb von London. Laut einem Bericht des «Telegraph» wollen Harry und Meghan ihre Anwesen in Montecito und in Portugal aber behalten.

Warum sich das Paar zum Umzug entschied, ist weiterhin offen. Harry hatte im vergangenen Jahr den Wunsch nach Versöhnung zu seinem an Krebs erkrankten Vater geäussert. Zuletzt machten zudem Gerüchte die Runde, dass Meghan in Grossbritannien wieder als Schauspielerin arbeiten könnte. Die gebürtige US-Amerikanerin war vor der Hochzeit mit Harry insbesondere durch ihre Rolle in der Serie «Suits» bekanntgeworden.

Britische Medien hatten in den vergangenen Tagen berichtet, es könnte um die Netflix-Serie «The Gentlemen» von Regisseur Guy Ritchie gehen. Eine dritte Staffel der Kriminalkomödie wurde zuletzt von Netflix bestätigt. Meghan und Harry arbeiteten in den vergangenen Jahren eng mit dem Streamingdienst zusammen. Meghan zeigt sich in einer eigenen Kochshow.

Eine Rückkehr des Paares in den Kreis der sogenannten arbeitenden Royals ist bislang nicht vorgesehen. Die Grundsatzentscheidung dazu liegt beim König, der erst kurzfristig von den Umzugsplänen erfahren haben soll. William soll über die Heimkehr seines Bruders Berichten zufolge alles andere als erfreut gewesen sein. (sda/dpa)