Kritische Luftqualität in Neu-Delhi: Krankheitsfälle und Schulschliessungen

«Politiker und Politikerinnen beschränken sich auf kurzfristige Massnahmen, die aber die Emissionen nicht an der Wurzel bekämpfen», sagt Maren Peters, Südasien-Korrespondentin von SRF in einem Interview . Niemand würde die Verantwortung übernehmen. (cst)

Die Bewohnerinnen und Bewohner vergleichen die Lage mit einer Apokalypse. Wer es sich leisten kann, flieht aus der Stadt, sagt ein Betroffener gegenüber der britischen Zeitung Guardian . Eine weitere Person berichtet, dass sie aufgrund der Luftverschmutzung krank geworden sei: «Wenn ich meinen Arbeitsplatz erreiche, bin ich schon erschöpft. Ich bekomme Atemnot und habe ein brennendes Gefühl in Augen und Nase.» Am Arbeitsplatz sei ein Luftreiniger vorhanden. Diesen würde sie sich gerne auch für sich und ihre Kinder anschaffen. Doch der koste drei Monatsgehälter.

In diesem Jahr sind die Werte besonders hoch. So hoch, dass man den Smog auf Satellitenbildern sieht. Die Stadt verzeichnet die schlechteste Luftqualität seit fünf Jahren. Die Staubbelastung wird als «schwerwiegend» eingestuft. Der Luftqualitätsindex liegt in Neu-Delhi bei 1100. Ein Index von 0 bis 50 bedeutet, dass die Luft gut ist. Werte ab 300 gelten als gefährlich.

Neu-Delhi gehört zu den Städten mit der weltweit schlechtesten Luftqualität. Seit Wochen ist die Hauptstadt eingehüllt in dichten Smog. Insbesondere während der Wintermonate erreicht die Luftverschmutzung in Neu-Delhi regelmässig hohe Werte.

CDU, BSW und SPD einigen sich in Thüringen: Koalition steht

Der Koalitionsvertrag von CDU, BSW und SPD in Thüringen steht. Gut elf Wochen nach der Landtagswahl verständigten sich die Spitzen der drei Parteien auf den Entwurf des Regierungsvertrags.

Es gebe in den nächsten beiden Tagen nur noch Feinarbeiten zu erledigen, hiess es nach einer zweitägigen Klausur der Parteichefs in Ilmenau aus Kreisen der Beteiligten. Der Koalitionsvertrag werde voraussichtlich am Freitag vorgestellt. Damit ist ein grosses Stück des Weges zu einer neuen Thüringer Regierung und möglicherweise der ersten sogenannten Brombeer-Koalition in Deutschland absolviert.