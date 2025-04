14 Tote bei Hotel-Brand in Indien in Millionenstadt Kolkata

Bei einem Brand in einem Hotel in der ostindischen Millionenstadt Kolkata sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer im Zentrum der Stadt brach am Dienstagabend (Ortszeit) aus, wie der Sender NDTV und andere indische Medien berichteten.

Bei einem Brand in einem Hotel in der ostindischen Millionenstadt Kolkata sind 14 Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in einem Hotel in der ostindischen Millionenstadt Kolkata sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Bild: keystone

Sahra Wagenknecht räumt Fehler ein: «Genau das, was wir nicht wollten»

Verpasster Einzug in den deutschen Bundestag, interner Streit mit Thüringen: Es lief zuletzt nicht gut für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Von Rückzug will die Gründerin aber nicht sprechen.

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will ihre Partei weiter führen, trotz der Schlappe bei der Bundestagswahl und trotz ihrer Niederlage im internen Machtkampf mit dem Landesverband Thüringen. Auf die Frage, ob sie an Rücktritt denke, sagte Wagenknecht in der ARD-Sendung «Maischberger»: «Ich möchte, dass dieses Projekt überlebt.» Sie werde «nicht mehr ewig weiter machen», aber so lange, bis sie die stabile Hoffnung habe, die Partei etabliert zu haben.