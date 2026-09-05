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Nach mehreren Verletzten auf Air-India-Flug wird Pilot entlassen

epa12953011 An Air India aircraft is ready to take off at the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai, India, 13 May 2026. India&#039;s Aircraft Accident Bureau (IAAB) is to releas ...
Ein Flugzeug von Air India vor dem Start (Symbolbild).Bild: EPA

Nach mehreren Verletzten auf Air-India-Flug wird Pilot entlassen

05.09.2026, 16:0305.09.2026, 16:03

Nach einem Vorfall auf einem Air-India-Flug, bei dem mehrere Passagiere verletzt wurden, ist der Flugkapitän der Maschine entlassen worden. Er sei positiv auf psychoaktive Substanzen getestet worden, hiess es in einem am Freitag veröffentlichten vorläufigen Bericht der indischen Flugsicherheitsbehörde.

Demnach gab es während des Fluges einen vorübergehenden Ausfall der Hydrauliksysteme. Der Airbus A320 mit 137 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern an Bord hatte Anfang August auf dem Weg von der thailändischen Insel Phuket nach Neu Delhi plötzlich an Höhe verloren.

24 Menschen wurden verletzt, bevor sich das Flugzeug wieder stabilisierte. Indiens Zivilluftfahrtministerium stufte den Vorfall als «schwerwiegenden Zwischenfall» ein.

In dem am Freitag veröffentlichten Bericht hiess es, das Flugsteuerungssystem habe einen Ausfall von drei Hydrauliksystemen über mehrere Sekunden festgestellt. Zunächst sei die Maschine um 113 Meter gestiegen und dann um 89 Meter abgesunken.

Der Hydraulikausfall habe dazu geführt, dass sich der Autopilot abschaltete und eine zwei Sekunden lange Strömungsabrisswarnung auslöste, bevor sich die Systeme wieder stabilisiert hätten und das Flugzeug zum Normalbetrieb zurückgekehrt sei.

Die Untersuchung des Vorfalls habe zudem ergeben, dass der Pilot «nicht negativ auf psychoaktive Substanzen» getestet worden sei. Die Bestätigung des Konsums psychoaktiver Substanzen gebe Anlass zu «ernsthafter Sorge», hiess es in dem Bericht. Ein Sprecher von Air India erklärte, der Pilot sei mit sofortiger Wirkung entlassen worden. Air India hatte im vergangenen Monat eine obligatorische Drogenkontrolle aller ihrer Piloten angekündigt. (sda/apa/afp)

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