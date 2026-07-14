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Iran

Iran: Frachtschiff in der Strasse von Hormus gesunken

Frachter in der Strasse von Hormus gesunken

14.07.2026, 22:0214.07.2026, 22:32

Ein Frachtschiff ist am Dienstag in der Strasse von Hormus gesunken. Dies berichtete die iranische staatliche Nachrichtenagentur Fars am Abend. Ein Video, welches die Agentur verbreitete, zeigt den desolaten Zustand des Frachters.

Dieses Video soll die LUNI zeigen.Video: extern

Doch wie kam es zur Havarie? Gemäss Fars sei es am Morgen zu einer Kollision mit einem anderen Schiff gekommen. Das Schiff habe dabei so viel Schaden genommen, dass der Rumpf auseinandergebrochen sei.

Daraufhin sei die in St. Kitt und Newis registrierte LUNI evakuiert worden. Alle 23 Besatzungsmitglieder konnten in Sicherheit gebracht werden, heisst es weiter. Ob und welche Ladung das Frachtschiff führte, ist unbekannt.

Genauere Umstände sind unklar – die Angaben von Fars konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Auch wissen wir vorerst nichts über den Zustand des zweiten an der Kollision beteiligten Schiffs. Die LUNI war nach Angaben von Marinetraffic von Indien kommend unterwegs zum Hafen Dschebel Ali bei Dubai.

LUNI: Schiff in der Strasse von Hormus gesunken.
Bild: marinetraffic.com

Die Strasse von Hormus ist eine wichtige Durchfahrtsstrecke für die globale Schifffahrt. Insbesondere die Erdöl fördernden Länder im Nahen Osten sind darauf angewiesen, ihr Öl auf dem Seeweg durch die Strasse exportieren zu können. Nicht zuletzt deswegen beanspruchen sowohl der Iran als auch die USA, die Hoheit über die Meerenge zu haben.

Erst diese Woche hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, eine Gebühr für die Durchfahrt der Strasse zu erheben; mittlerweile hat er diese Idee jedoch wieder verworfen.

(cpf)

Mehr dazu:

Trump bläst Hormus-Gebühr schon wieder ab – aber die Golfstaaten müssen blechen
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