klar26°
DE | FR
burger
International
Iran

Irans Präsident: USA müssen sich an Rahmenabkommen halten

Irans Präsident: USA müssen sich an Rahmenabkommen halten

02.08.2026, 22:1002.08.2026, 22:10
FILE - President of Iran Masoud Pezeshkian takes questions from the media during a news conference in New York on Sept. 26, 2025. (AP Photo/Angelina Katsanis, File) Masoud Pezeshkian
Will sich nur an Abmachungen halten, wenn sich auch die USA dran halten: Massud Peseschkian.Bild: keystone

Der iranische Präsident Massud Peseschkian sieht das Rahmenabkommen mit den USA eigenen Angaben zufolge als künftigen Schwerpunkt der Aussenbeziehungen seines Landes. «Wir müssen alles daran setzen, den Feind dazu zu zwingen, sich an das zu halten, was er unterzeichnet hat», schrieb Peseschkian auf der Plattform X. Die Sicherheit des Irans, der Region und der Verbündeten Teherans werde durch diese Absichtserklärung gestärkt.

Der Iran und die USA hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges geeinigt. In einer Übergangsfrist von 60 Tagen sollten weitere Details ausgearbeitet werden. In der Zwischenzeit kam es aber immer wieder zu gegenseitigen Angriffen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle gegen den Iran abgesagt, da es nun «Umrisse einer Einigung» gebe. Dazu gab es aus dem Iran zunächst keine Bestätigung. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Analyse
Der Krieg, der keiner sein soll – wie die Trump-Regierung den Kongress aushebelt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
WHO: Ebola-Ausbruch breitet sich wie nie zuvor aus
Wochenlange Eindämmungsversuche zeigen kaum Wirkung. Die Zahl der Infektionen und Todesfälle hat in einer einzigen Woche alle bisherigen Höchstwerte übertroffen.
Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo hat ein bislang nicht erreichtes Ausmass angenommen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet, dass es sich um den grössten Ausbruch handelt, den das Land je erlebt hat. Allein in der vergangenen Woche wurden 567 neue Infektionen und 296 Todesfälle registriert – mehr als in jeder einzelnen Woche zuvor, wie die WHO mitteilte.
Zur Story