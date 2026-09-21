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Behörde: Erneut Tanker in Strasse von Hormus getroffen

KEYPIX - A swimmer remains near the shore as a motorboat passes commercial vessels anchored in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran, Friday, Sept. 4, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)
Ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker wurde von einem Geschoss getroffen.Bild: keystone

Behörde: Erneut Tanker in Strasse von Hormus getroffen

21.09.2026, 12:3621.09.2026, 12:36

In der Strasse von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Militärquellen mitteilte, sei ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker von einem Geschoss getroffen worden.

Zwei Besatzungsmitglieder seien leicht verletzt, Schäden für die Umwelt seien derzeit nicht bekannt, hiess es weiter. Das Schiff sei unterwegs zu einem Hafen.

Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Laut US-Medien eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. (sda/dpa)

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