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USA bestätigen Verlegung von Militär in den Nahen Osten

U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz speaks to the Faith &amp; Freedom Coalition, a gathering of conservative Christian activists and leaders, Friday, June 26, 2026, in Washington. (AP Pho ...
Mike Waltz.Bild: keystone

USA bestätigen Verlegung von Militär in den Nahen Osten

27.07.2026, 01:1227.07.2026, 01:12

Die USA haben inmitten des Iran-Kriegs die Verlegung von weiterem Militär in den Nahen Osten bestätigt. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, sagte in der Polit-Sendung «Face the Nation» des US-Senders CBS News, zusätzliche Kapazitäten würden in die Region verlegt.

Genauere Angaben machte er nicht. US-Medien hatten bereits vor rund einer Woche berichtet, dass die USA weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Region verlegen.

Nach einer Angriffsserie von 13 Nächten in Folge hatte das US-Militär in den vergangenen beiden Nächten keine Angriffe gegen den Iran gemeldet. Waltz sagte, das gebe der Diplomatie etwas Raum. (sda/dpa)

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