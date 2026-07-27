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Russland berichtet von Angriffen gegen Hafen von Tschornomorsk

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Der Hafen von Tschornomorsk (Archivbild).Bild: www.imago-images.de

Russland berichtet von Angriffen gegen Hafen von Tschornomorsk

27.07.2026, 00:4927.07.2026, 00:50

Russland hat nach eigener Darstellung den ukrainischen Hafen Tschornomorsk in der Region Odessa angegriffen und dort erhebliche Schäden angerichtet. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben der Staatsagentur Tass mitteilte, wurde im Hafen ein Container-Terminal mit Militärgütern angegriffen und beschädigt. Zudem sei bei dem Angriff mit Präzisionswaffen und Drohnen ein Stückgutfrachter getroffen worden.

Von ukrainischer Seite wurde am Abend bestätigt, dass vor der Küste bei Odessa ein unter fremder Flagge fahrender Frachter nach einem russischen Raketenangriff gesunken sei. Bei dem Angriff am 19. Juli seien neun Besatzungsmitglieder sowie ein ukrainischer Lotse getötet worden, teilte der regionale Militärverwalter Oleh Kiper auf Telegram mit. Acht Mann Besatzung seien gerettet worden. Die «Golden Leo», die unter der Flagge von Guinea-Bissau fuhr, habe Mais transportiert.

Russland versucht seit einiger Zeit, die ukrainische Schifffahrt in der Region Odessa sowie zu den Donau-Binnenhäfen zu stören. Die Ukraine exportiert einen grossen Teil ihres Getreides über diese Häfen. Der Hafen von Tschornomorsk zählt zu den grössten in Europa. (sda/dpa)

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