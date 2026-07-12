Mehrere Schiffe hätten gemäss den Revolutionsgarden versucht, eine nicht genehmigte Route zu befahren. Bild: keystone

Iran schliesst Strasse von Hormus – USA starten neue Angriffswelle

Die Marine der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hat nach eigenen Angaben Warnschüsse auf ein Schiff in der Strasse von Hormus abgegeben und dieses gestoppt. Währenddessen fliegen die USA neue Angriffe auf den Iran. Die neusten Entwicklungen in Nahost.

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Das Schiff habe die maritime Sicherheit in der Meerenge gefährdet, teilten die Revolutionsgarden über ihren Kanal Sepah News auf Telegram mit. Demnach hätten zuvor mehrere Schiffe versucht, eine nicht genehmigte Route zu befahren, und Aufforderungen der Revolutionsgarden ignoriert, ihre Route zu korrigieren.

Infolge dieses Vorfalls werde die Strasse von Hormus bis auf Weiteres und bis zum Ende der US-amerikanischen Eingriffe in der Region geschlossen bleiben, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Durchfahrt sei verboten. Sollte der «Aggressor» neue Angriffe gegen den Iran starten, hiess es an die USA gewandt, werde man mit weiteren Angriffen auf «feindliche Stützpunkte» in der Region reagieren.

Die Revolutionsgarden hätten zuvor erklärt, keine «ausländische Einmischung» bei der Festlegung von Schiffsrouten in der Strasse von Hormus dulden zu wollen, hiess es in der Mitteilung der IRGC-Marine weiter. Eine solche Einmischung würde ein entscheidendes Vorgehen von iranischer Seite nach sich ziehen.

USA fliegen neue Angriffe

Währenddessen gibt das regionale US-Kommando CENTCOM auf X bekannt, dass man mit der dritten Angriffswelle dieser Woche auf den Iran gestartet habe.

Nach eigenen Angaben sei es Vergeltung für den Angriff Irans auf ein Containerschiff, das unter zypriotischer Flagge fuhr und die Strasse von Hormus durchquerte. «Ein ziviles Besatzungsmitglied wird vermisst, und das Schiff ist aufgrund eines Brandes an Bord sowie erheblicher Schäden im Maschinenraum nicht in der Lage, die Reise fortzusetzen», heisst es.

Die Luftangriffe würden auf Anweisung des Oberbefehlshabers durchgeführt, so CENTCOM. (ome/sda)