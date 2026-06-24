meist klar21°
DE | FR
burger
International
Iran

US-Senat stimmt gegen Trumps Iran-Kriegsführung

epa13059315 US Senator Chuck Schumer, the Senate Minority Leader, looks on during the weekly Senate Democrat Leadership press conference after luncheons, at the US Capitol, in Washington, DC, USA, 23 ...
Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, erklärte, der Kongress habe sich gegen einen «kostspieligen, unnötigen und verheerenden Krieg» gestellt.Bild: keystone

Mit Unterstützung von 4 Republikanern: US-Senat stimmt gegen Trumps Iran-Kriegsführung

24.06.2026, 00:3324.06.2026, 00:33

Der US-Senat hat mit Unterstützung von vier Republikanern eine Resolution verabschiedet, die Präsident Donald Trump anweist, den Krieg gegen den Iran zu beenden oder eine ausdrückliche Genehmigung des Kongresses für weitere militärische Massnahmen einzuholen. Ausgenommen seien Einsätze, die zur Verteidigung der USA oder eines Verbündeten gegen unmittelbar bevorstehende Angriffe erforderlich seien, heisst es in dem Beschluss.

Die Kongresskammer votierte mit 50 zu 48 Stimmen dafür, im Repräsentantenhaus gab es bereits Anfang des Monats grünes Licht. Die Resolution gilt vor allem als symbolisches Zeichen, das den wachsenden Widerstand im Kongress gegen den Iran-Krieg widerspiegelt.

Keine unmittelbaren Folgen für US-Kurs gegenüber dem Iran

Vier Republikaner stimmten gemeinsam mit fast allen Demokraten für die Vorlage. Mehrere Republikaner hatten zuvor Kritik am jüngst zwischen Washington und Teheran geschlossenen Rahmenabkommen zur Beilegung des Kriegs geäussert. Sie bemängelten etwa vorgesehene Sanktionserleichterungen und milliardenschweren Hilfen für den Wiederaufbau des Irans.

Die Demokraten werfen Trump vor, den Krieg ohne Zustimmung des Kongresses begonnen zu haben. Laut Verfassung habe allein das Parlament das Recht, einen Krieg zu erklären. Gegner halten die Vorlage hingegen für rechtlich wirkungslos und argumentieren, die aktiven Kampfhandlungen seien seit der Waffenruhe ohnehin weitgehend beendet.

Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, erklärte, der Kongress habe sich gegen einen «kostspieligen, unnötigen und verheerenden Krieg» gestellt. Sein Parteikollege Gregory Meeks, Initiator der Resolution im Repräsentantenhaus, sprach von einer klaren Botschaft an das Weisse Haus. Der Krieg habe keines der zentralen US-Ziele erreicht und den Iran eher gestärkt als geschwächt.

Republikaner warnten dagegen vor negativen Folgen für die laufenden Verhandlungen mit Teheran. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Senat, Jim Risch, sagte, die Resolution könne die Iraner dazu bewegen, die Gespräche abzubrechen.

Die Resolution dürfte keine unmittelbare Konsequenz für den US-Kurs gegenüber dem Iran haben, zeigt aber den steigenden politischen Druck auf Trump – zumal in wenigen Monaten die Zwischenwahlen zum Kongress anstehen. (sda/dpa/ome)

Mehr aus den USA:

videovideo
Tucker Carlson bricht endgültig mit den US-Republikanern: «Sie haben die USA verraten»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Nord- und Zentralamerika)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Nord- und Zentralamerika)

«Columbia University Pro-Palestine Protests» von Alex Kent, New York Times
Die Barnard-College-Absolventin Jesse Pearce wird vor der Abschlussfeier der Columbia University festgenommen. Gemeinsam mit derzeitigen Studierenden protestierten Absolventen gegen die anhaltenden finanziellen Verbindungen der Hochschule zu Israel.
quelle: alex kent/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump widerspricht sich selbst zum Reflecting Pool
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Geplanter Anschlag an Trumps Geburtstag: Weitere Männer festgenommen
Die US-Bundespolizei FBI hat wegen eines mutmasslich geplanten Anschlags auf das Kampfsportevent am Geburtstag von Präsident Donald Trump zwei weitere Männer festgenommen. Beiden werde Verschwörung zum Mord vorgeworfen, teilte das US-Justizministerium mit. Einer der Männer war demnach bereits am Freitag festgenommen worden, der andere am Sonntag. Beide seien am Montag erstmals vor Gericht erschienen.
Zur Story