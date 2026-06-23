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Tucker Carlson bricht endgültig mit der republikanischen Partei

Video: watson/nina bürge

Tucker Carlson bricht endgültig mit den US-Republikanern: «Sie haben die USA verraten»

23.06.2026, 09:5323.06.2026, 09:53
Olivier Meier
Olivier Meier

2024 unterstützte der langjährige Fox-Moderator im US-Wahlkampf noch Donald Trump, seither ist viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Carlson attackierte in den letzten Monaten immer wieder den US-Präsidenten, vor allem seit Beginn des Iran-Krieges. Er inszenierte sich als vehementer Kritiker und im Zuge dessen wurde ihm auch Antisemitismus vorgeworfen. Nachdem der Krieg gestartet war, entschuldigte er sich gar bei seiner Hörerschaft, dass er Trump unterstützt und die Leute fehlgeleitet hat.

Tuckr Carlson
Tucker Carlson bricht endgültig mit der Republikanischen Partei.Bild: youtube/Can't Be Censored

Nichtsdestotrotz erfreut sich Tucker in den USA weiterhin einer grossen Beliebtheit. Seitdem er 2023 von Fox gefeuert wurde, hat er mit seinem Podcast eine grosse Fangemeinde aufgebaut. Sein Wort hat – zumindest in Teilen der Bevölkerung – immer noch Gewicht.

Den Republikanern und Trump dürften darum die Worte nicht gefallen, die Carlson im Podcast «Can't Be Censored», der bereits am 18. Juni publiziert wurde, geäussert hat. Darin sagt er unter anderem:

«Ich unterstütze die Republikanische Partei nicht mehr.»

Rhetorisch fragt er weiter, wie US-amerikanische Wählerinnen und Wähler «eine politische Partei unterstützen könnten, die den Vereinigten Staaten nicht treu» sei und «die Interessen eines fremden Landes über die der eigenen Bürgerinnen und Bürger stellt».

Video: watson/nina bürge

Zudem wiederholt Carlson seine These, dass die USA den Iran-Krieg nur aufgrund des Druckes von Israel gestartet haben: «Das zu wissen bedeutet zu wissen, dass die US-Regierung die Vereinigten Staaten verraten hat. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit, das zu interpretieren.»

So wäre es für ihn unmöglich, «solche Leute» zu wählen. «Ich habe mein ganzes Leben lang die Republikaner gewählt, ich habe bei Fox News gearbeitet. Seit 35 Jahren setze ich mich konsequent für die Republikanische Partei ein, aber das hier lässt sich nicht verteidigen, weil es unmoralisch ist.»

Carlson betont allerdings auch, dass er jetzt nicht zu einem Demokraten wird. «Ich werde die Demokratische Partei nicht unterstützen. Ich weiss nicht, was ich tun werde», sagt er und fügt an:

«Ich bin raus. Und wenn ich raus bin, dann sind es wohl viele andere auch.»

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Pixomaniac
23.06.2026 04:42registriert August 2025
In der aktuellen Zeit hilft es, pragmatisch zu sein: Eine verlorene Republikanerstimme ist mal primär eine gute Stimme.
Alles andere, was es über Tucker Carlson zu sagen gibt, lässt sich mit 'gut' nicht in Verbindung setzen. Er trägt eine grosse Mitverantwortung, dass es überhaupt soweit kommen konnte.
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Der_Kommentator
23.06.2026 03:37registriert Januar 2019
Billige Ausrede. Tucker Carlson hat einen Menschen unterstützt, der gegen Minderheiten gehetzt hat, einen Sturm aufs Kapitol angezetellt hat, und über Jahre zu Hass und Entmenschlichung gegen alle die gegen ihn sind beigetragen hat. Jetzt mit Moral zu kommen ist billig und feige! Tucker Carlson sieht dass das Schiff untergeht und versucht seine Haut zu retten! Das ist alles! Moral hat dieser Mann noch nie gekannt, und wird er auch nie kennen!
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I bims, der neue Alte
23.06.2026 03:15registriert August 2025
Wie ich sie hasse, diese dumben Mitläufer, Opportunisten und deren Sprachrohre und Möchte-Gern-Anführer, welche nur eines im Sinn haben: Die Massen zu manipulieren, damit ihre Machtgeilheit zu befriedigen und immer, sich an jenen zu bereichern. Und weil alles schnell verpufft, müssen immer extremere Positionen eingenommen werden und nur noch die niedersten aller Sinne anzusprechen bringt letzlich noch die nötige Aufmerksamkeit. Alles gewürzt mit einer Scheinheiligkeit, welche einen dazu bringt, diesen, ihren Gott aus dem Alten Testament, zu wünschen, wenn sie denn an der Reihe sind.
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