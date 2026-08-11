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14 Tote bei Unglück in stillgelegter Mine in Südafrika

FILE - South African police investigate at the scene where several bodies, suspected of being illegal miners, were found near an active mine in Krugersdorp, South Africa, Nov. 3, 2022. (AP Photo, File ...
14 illegale Bergleute wurden in einer Mine in der Nordwest-Provinz tot aufgefunden (Archivbild).Bild: keystone

14 Tote bei Unglück in stillgelegter Mine in Südafrika

11.08.2026, 13:0911.08.2026, 13:09

In Südafrika sind in einem stillgelegten Bergbauschacht der Polizei zufolge 14 illegale Bergleute tot aufgefunden worden. Zahlreiche weitere seien verletzt worden, sagte Polizeisprecherin Athlenda Mathe.

Die Ursache für den Vorfall, der sich in einer verlassenen Mine der Nordwest-Provinz ereignete, sei noch unklar.

Illegaler Bergbau ist in dem Land am Südzipfel Afrikas weit verbreitet. Jedes Jahr dringen nach Angaben des südafrikanischen Mineralienrats Zehntausende Arbeiter ohne Genehmigung in Hunderte von stillgelegten Schächten ein, um Gold, Diamanten, Kohle und andere Rohstoffe zu gewinnen. Involviert sind demnach arbeitslose Südafrikaner sowie Migranten aus verarmten Nachbarstaaten.

Oft wird der Zugang zu stillgelegten Minen von kriminellen Netzwerken kontrolliert. Versuche der Regierung, den illegalen Bergbau zu bekämpfen, haben bislang wenig Erfolg gezeigt. Bei einem der grössten Rettungseinsätze wurden Anfang 2025 in einem stillgelegten Goldminenschacht in der Stadt Stilfontein 246 illegale Bergleute gerettet, 78 starben. (sda/dpa)

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