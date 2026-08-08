Oman meldet: Gespräche zur Strasse von Hormus verlaufen konstruktiv

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Die Verhandlungen über einen neuen Mechanismus für die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus dauern nach Angaben des Omans an. In einer knappen Mitteilung berichtete das Aussenministerium von einer «positiven und konstruktiven Atmosphäre» bei den Gesprächen.

Die Strasse von Hormus bleibt im Zentrum von Verhandlungen. Bild: keystone

Der Oman warnte zudem vor Schritten, die die Gespräche oder die bisherigen Fortschritte gefährden könnten. Details nannte das Aussenministerium des Sultanats nicht. Seit Wochen verhandelt der Iran mit dem anderen Anrainerstaat der Meerenge, dem Oman, wie Schiffspassagen in der Strasse von Hormus geregelt werden sollen.

Aus iranischer Sicht würde eine Einigung mit dem Oman nicht direkt auch eine Öffnung der Meerenge mit sich bringen. Das hatte ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden der Nachrichtenagentur Tasnim zuvor mitgeteilt. Vielmehr müssten die USA auf iranische Forderungen eingehen. Er forderte die USA auf, sich aus den Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman heraushalten.

US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit gesagt, an den Verhandlungen beteiligt zu sein. Sollte aus den Gesprächen ein Mechanismus hervorgehen, mit dem der Iran massgeblich die Schifffahrt in der Meerenge kontrollieren kann, wäre dies nach monatelangen US-Angriffen ein strategischer Sieg für Teheran. (dab/sda/dpa)