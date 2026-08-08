Russland vermeldet: Mehrere ukrainische Häfen getroffen

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Das russische Militär will nach eigener Darstellung verschiedene Ziele in und vor ukrainischen Häfen angegriffen und beschädigt haben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben der Staatsagentur Tass mitteilte, seien unter anderem die Häfen von Odessa und Mykolajiw mit Präzisionswaffen der Luftwaffe sowie mit Kampfdrohnen attackiert worden.

Ein ukrainischer Soldat bei einer Übung. (Symbolbild) Bild: keystone

Dabei sei unter anderem bei Mykolajiw ein Frachter mit militärischer Ladung getroffen worden, während in Odessa eine Anlage zur elektronischen Aufklärung beschädigt worden sei. Ein weiterer Frachter mit militärischen Gütern sei vor der ukrainischen Küste angegriffen worden.

Die russischen Angaben konnten nicht unabhängig bestätigt werden. Von ukrainischer Seite gab es zu den Berichten des Verteidigungsministeriums in Moskau keine Reaktion. Russland versucht seit einiger Zeit, die ukrainische Schifffahrt in der Region Odessa sowie zu den verschiedenen Binnenhäfen an der Donau und am Bug zu stören. (dab/sda/dpa)