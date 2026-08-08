sonnig23°
DE | FR
burger
International
Russland

Russland vermeldet: Mehrere ukrainische Häfen getroffen

Russland vermeldet: Mehrere ukrainische Häfen getroffen

08.08.2026, 17:4108.08.2026, 17:41

Das russische Militär will nach eigener Darstellung verschiedene Ziele in und vor ukrainischen Häfen angegriffen und beschädigt haben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben der Staatsagentur Tass mitteilte, seien unter anderem die Häfen von Odessa und Mykolajiw mit Präzisionswaffen der Luftwaffe sowie mit Kampfdrohnen attackiert worden.

In this photo provided by Ukraine&#039;s 65th Mechanized Brigade press service, a soldier practices military skills at a training ground near the frontline in the Zaporizhzhia region, Ukraine, Friday, ...
Ein ukrainischer Soldat bei einer Übung. (Symbolbild) Bild: keystone

Dabei sei unter anderem bei Mykolajiw ein Frachter mit militärischer Ladung getroffen worden, während in Odessa eine Anlage zur elektronischen Aufklärung beschädigt worden sei. Ein weiterer Frachter mit militärischen Gütern sei vor der ukrainischen Küste angegriffen worden.

Die russischen Angaben konnten nicht unabhängig bestätigt werden. Von ukrainischer Seite gab es zu den Berichten des Verteidigungsministeriums in Moskau keine Reaktion. Russland versucht seit einiger Zeit, die ukrainische Schifffahrt in der Region Odessa sowie zu den verschiedenen Binnenhäfen an der Donau und am Bug zu stören. (dab/sda/dpa)

Mehr zur Ukraine:

Moskau spricht von Treffer auf Flamingo-Fabrik Fire Point – Ukraine trifft Raffinerien
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bericht: Höchster US-Militär versucht, Trump-Umfeld von Iran-Exit zu überzeugen
Dan Caine ist der ranghöchste US-Militär. Laut einem Medienbericht hat Caine seine Bemühungen, einen Ausweg aus dem Iran-Krieg zu finden intensiviert. Gegenüber Donald Trump soll er sich im Gegensatz zu Ministern und Beratern aber zurückhaltender äussern.
«Caine sucht nach einem Ausweg», zitiert CNN eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Weissen Hauses. Dan Caine, der Vorsitzende des Generalstabs der Streitkräfte der Vereinigten Staaten und damit der ranghöchste US-Militär, habe in den vergangenen Wochen versucht, anderen hochrangigen Beratern von US-Präsident Donald Trump in Vier-Augen-Gesprächen klarzumachen, dass die USA einen Ausweg aus dem Krieg mit dem Iran finden müssten.
Zur Story