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US-Militär meldet neue Angriffe in Nahost – Explosionen im Iran

March 19, 2026, Undisclosed Location, International Waters: A U.S Navy ordnancemen checks the missiles of a F/A-18E Super Hornet fighter aircraft with the Tomcatters of Strike Fighter Squadron 31, bef ...
Die Kämpfe in Nahost flammen wieder auf.Bild: www.imago-images.de

US-Militär meldet neue Angriffe in Nahost – Explosionen im Iran

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben neue Angriffe gegen den Iran begonnen. Die neusten Entwicklungen in Nahost.
30.07.2026, 03:2830.07.2026, 03:44

Die Attacken, die am Mittwoch um 20.00 Uhr (US-Ostküstenzeit) starteten, seien eine «entschlossene Antwort» auf die versuchten iranischen Angriffe auf US-Streitkräfte im Nahen Osten, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Genaue Angaben zu den Zielen der Angriffe wurden nicht gemacht. Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bereits mit Vergeltung gedroht.

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran seit dem Wochenende hatte das US-Militär am Dienstagabend (US-Ostküstenzeit) einen iranischen Angriff mit mehreren ballistischen Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten gemeldet – ohne konkrete Ziele zu nennen. Alle Raketen wurden laut Centcom abgefangen. Der iranische Rundfunk verbreitete eine Stellungnahme der Revolutionsgarden, der Angriff habe einer US-Militärbasis in Jordanien gegolten. Jordaniens Streitkräfte teilten mit, es seien fünf Raketen aus dem Iran abgefangen worden.

In der Nacht zu Mittwoch hatten ausserdem US-Streitkräfte nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Verbündeten Saudi-Arabien im Irak «Terroristen» angegriffen, die dem Iran nahestünden. Als Begründung hatte es geheissen, dies sei eine Reaktion auf angeblich mehr als 30 Drohnenangriffe in den vergangenen 72 Stunden, die die iranischen Revolutionsgarden angeordnet hätten. (sda/dpa)

Wieder nächtliche Explosionen im Iran
Nach Beginn der neuen Angriffe des US-Militärs gegen Ziele im Iran haben örtliche Medien in der Nacht Explosionen im Süden des Landes gemeldet. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars berichtete über Angriffe auf der Insel Gheschm in der Strasse von Hormus sowie in der Provinz Buschehr. Das US-Militär hatte mitgeteilt, mit neuen Angriffen begonnen zu haben, ohne Angabe zu Zielen.
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