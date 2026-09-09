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Krieg USA Iran: Öltanker im Golf von Oman versenkt

Die M/T Riesco, hier in einer Aufnahe aus dem Jahr 2023, wurde gemäss US-Militär versenkt.
Die M/T Riesco, hier in einer Aufnahe aus dem Jahr 2023, wurde gemäss US-Militär versenkt.Bild: marinetraffic/V. Tonic

US-Militär: Iranischer Öltanker versenkt

09.09.2026, 04:1609.09.2026, 04:25

Das US-Militär hat bei seinen Angriffen auf iranische Öltanker nach eigenen Angaben eines der Schiffe versenkt. Der Tanker «M/T Riesco» sei im Golf von Oman zerstört worden und sinke, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Dazu stellte es ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Schiff getroffen wird, Feuer fängt und anschliessend mit dem Bug voran sinkt. Das Militär machte zunächst keine Angaben dazu, ob der Tanker Rohöl geladen hatte.

Nach Angaben von Centcom wurden bei den Angriffen vom Dienstag insgesamt fünf iranische Öltanker angegriffen und «zerstört». Die Besatzungsmitglieder seien zuvor aufgefordert worden, die Schiffe zu verlassen, hatte das US-Regionalkommando mitgeteilt. Der Schlag sei erfolgt, nachdem Irans Revolutionsgarden zuvor ein Kriegsschiff der US-Marine mit ballistischen Raketen angegriffen hätten. Das Kriegsschiff habe den Angriffen ausweichen können, hiess es. (sda/dpa)

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