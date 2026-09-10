meist klar14°
DE | FR
burger
International
Reisen

Übernachtungssteuer für Touristen in England soll kommen

Übernachtungssteuer für Touristen in England soll kommen

10.09.2026, 21:2510.09.2026, 21:25

Die britische Regierung will Regionalbürgermeistern in England künftig die Möglichkeit geben, eine Abgabe auf Übernachtungen zu erheben. Entsprechende Pläne für die sogenannte Touristensteuer stellte Wohnungsbauministerin Angela Rayner den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vor.

Britain&#039;s Prime Minister Andy Burnham, right, and Britain&#039;s Housing Secretary Angela Rayner react as they walk past shops during a visit to Ilkeston, Derbyshire, England, Tuesday, Aug. 11, 2 ...
Wohnungsbauministerin Angela Rayner neben dem britischen Premierminister Andy Burnham.Bild: keystone

Vorgesehen ist ein prozentualer Aufschlag auf den Übernachtungspreis. Wie hoch die Abgabe für Übernachtungsgäste ausfällt, sollen demnach die jeweiligen Bürgermeister beziehungsweise regionalen Verantwortlichen entscheiden. Eine landesweite Obergrenze ist nicht geplant. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wird in Regierungskreisen allerdings davon ausgegangen, dass die Abgabe in den meisten Fällen nur wenige Prozent betragen dürfte.

Die zehn Labour-Bürgermeister – darunter auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan – versicherten laut PA, die Abgabe unter fünf Prozent des Übernachtungspreises halten zu wollen.

Geld soll in Regionen fliessen

Mit der Massnahme will die Regierung lokalen und regionalen Entscheidungsträgern mehr finanzielle Befugnisse einräumen. Die aus der Abgabe erzielten Einnahmen sollen in den jeweiligen Regionen verbleiben und dort etwa in Bereiche wie Infrastruktur und Verkehr investiert werden können.

«Diese Massnahme gibt den Bürgermeistern die Möglichkeit, Gelder dort zu beschaffen und zu reinvestieren, wo sie am dringendsten benötigt werden», sagte Rayner britischen Medien zufolge. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf will die Regierung demnächst im Parlament einbringen.

Vertreter der Hotel- und Tourismusbranche sehen die Pläne kritisch. Urlauber könnten durch die Abgabe weniger Geld in der Tasche haben, befürchtet etwa Allen Simpson, Chef des Branchenverbands UKHospitality. (hkl/sda/dpa)

Grossbritannien: Maskierte Menschen blockieren Hafen von Dover
Grossbritannien: Maskierte Menschen blockieren Hafen von Dover
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Mietkosten und Grossmächte: Bevölkerung zweifelt an der Handlungsfähigkeit der Schweiz
Eine neue Studie zeigt: Nur ein Drittel der Schweizer Stimmberechtigten traut der Politik zu, rasch auf globale Krisen zu reagieren. Wo das Vertrauen am stärksten bröckelt – und wem die Bevölkerung die Lösung der grössten Probleme noch zutraut.
Die Schweizer Bevölkerung zweifelt an der Handlungsfähigkeit ihres Landes. Das zeigt eine neue repräsentative Studie im Auftrag der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG). Pro Futuris und die Universität Bern befragten dafür 2414 stimmberechtigte Personen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz.
Zur Story