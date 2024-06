Zwei Hardliner machen Rückzieher vor Iran-Wahl

Im konservativen Lager tobt ein Machtkampf zwischen dem politischen Hardliner Said Dschalili, Ex-Unterhändler bei Atomverhandlungen, und Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf. Als einziger moderater Kandidat hat auch der frühere Gesundheitsminister Massud Peseschkian gute Chancen. Sakani forderte Ghalibaf und Dschalili auf, ihren Machtkampf zu beenden und eine mögliche moderate Regierung zu verhindern.

Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind an diesem Freitag dazu aufgerufen, einen Nachfolger für den tödlich verunglückten Präsidenten Ebrahim Raisi zu wählen. Der Wächterrat, ein islamisches Kontrollgremium, hatte für die Wahl nur sechs Kandidaten zugelassen. Seit Donnerstagmorgen ist der Wahlkampf offiziell beendet.

Haschemi gehört als erzkonservativer Politiker der sogenannten Stabilitätsfront, einer systemtreuen Gruppe, an und steht der Stiftung für Märtyrer und Veteranen als Vorsitzender vor. Er gab seinen Rückzug bereits am Mittwoch auf der Plattform X bekannt.

Kurz vor der Präsidentenwahl im Iran haben zwei konservative Fundamentalisten ihre Kandidatur zurückgezogen. Nach Amirhussein Ghasisadeh Haschemi verkündete auch der amtierende Bürgermeister der Hauptstadt Teheran, Aliresa Sakani, am Donnerstag, am Freitag nicht antreten zu wollen. Beide Politiker begründeten den Schritt damit, die verbliebenen konservativen Bewerber zu stärken.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So wird der Tod Ebrahim Raisis im Iran und auf der Welt gefeiert

«Oranje-Horrorkabinett»: Elftal nach Österreich-Niederlage unter Beschuss in der Heimat

Gasly verlängert bei Alpine +++ Fünffache Olympiasiegerin Thompson-Herah nicht in Paris

Mann in St.Gallen schlägt Pitbull mit Axt tot

Eine umstrittene Fahne am Spiel der Schweizer Nati sorgt für Diskussionen

USA warnen vor Krieg im Libanon – das Nachtupdate ohne Bilder

Nach der Gaza-Tragödie droht in Nahost ein weiterer Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Die USA warnen mit Nachdruck vor einem solchen Krieg, da dieser einzig dem Iran in die Hände spielen würde. Hier ist das Nachtupdate.

Die USA haben vor einem Krieg zwischen Israel und der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon gewarnt und wollen eine nukleare Aufrüstung Teherans verhindern. «Die Provokationen der Hisbollah drohen, das israelische und das libanesische Volk in einen Krieg zu ziehen, den sie nicht wollen, und ein solcher Krieg wäre eine Katastrophe für den Libanon», sagte Austin am Dienstag bei einem Treffen mit Israels Verteidigungsminister Joav Galant in Washington.