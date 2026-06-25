Tsunami-Gefahr nach Erdbeben in Venezuela +++ Mindestens 32 Tote gemeldet

Nach zwei sehr starken Erdbeben in Venezuela suchen die Rettungskräfte unter den Trümmern nach zahlreichen Verschütteten. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Beben mit 7,2 und 7,5 an. Die Regierung von Venezuela rief den Notstand aus und sprach von grossen Schäden.



Das ist bisher bekannt: