Nach den schweren Erdbeben in Venezuela droht durch mögliche Tsunamis weitere Gefahr. Das US-Tsunami-Warnzentrum gab eine Tsunami-Warnung für die Jungferninseln heraus. Auch die Behörden der Dominikanischen Republik warnten vor möglichen Flutwellen. Eine zunächst für Puerto Rico ausgegebene Warnung wurde kurze Zeit später wieder aufgehoben. (hkl)
Liveticker
Tsunami-Gefahr nach Erdbeben in Venezuela +++ Mindestens 32 Tote gemeldet
Zwei sehr starke Erdbeben haben Venezuela erschüttert. Die Präsidentin hat den Notstand ausgerufen. Alle News live im Ticker.
- In Venezuela kam es in der Nacht auf Mittwoch zu zwei sehr starken Erdbeben.
- Die US-Erdbebenwarte USGS meldete Magnituden von 7,2 und 7,5. Damit gehören die beiden Erdbeben zu den stärksten des laufenden Jahres weltweit.
- Die Geologiebehörde rechnet mit Tausenden Toten.
- Die Regierung von Venezuela rief den Notstand aus und sprach von grossen Schäden.
- Das Beben sei in mindestens sieben Bundesstaaten sowie in Caracas zu spüren gewesen.
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Gefahr durch mögliche Tsunamis
7:40
Das ist bekannt
Nach zwei sehr starken Erdbeben in Venezuela suchen die Rettungskräfte unter den Trümmern nach zahlreichen Verschütteten. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Beben mit 7,2 und 7,5 an. Die Regierung von Venezuela rief den Notstand aus und sprach von grossen Schäden.
Das ist bisher bekannt:
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