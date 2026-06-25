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Erdbeben in Venezuela: Alle News und Entwicklungen im Liveticker

Rescue workers search through the rubble of a collapsed building after earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos) Venezuela Earthquake
Rettungskräfte durchsuchen die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes.Bild: keystone
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Tsunami-Gefahr nach Erdbeben in Venezuela +++ Mindestens 32 Tote gemeldet

Zwei sehr starke Erdbeben haben Venezuela erschüttert. Die Präsidentin hat den Notstand ausgerufen. Alle News live im Ticker.
25.06.2026, 07:5125.06.2026, 07:51
  • In Venezuela kam es in der Nacht auf Mittwoch zu zwei sehr starken Erdbeben.
  • Die US-Erdbebenwarte USGS meldete Magnituden von 7,2 und 7,5. Damit gehören die beiden Erdbeben zu den stärksten des laufenden Jahres weltweit.
  • Die Geologiebehörde rechnet mit Tausenden Toten.
  • Die Regierung von Venezuela rief den Notstand aus und sprach von grossen Schäden.
  • Das Beben sei in mindestens sieben Bundesstaaten sowie in Caracas zu spüren gewesen.
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7:48
Gefahr durch mögliche Tsunamis
Nach den schweren Erdbeben in Venezuela droht durch mögliche Tsunamis weitere Gefahr. Das US-Tsunami-Warnzentrum gab eine Tsunami-Warnung für die Jungferninseln heraus. Auch die Behörden der Dominikanischen Republik warnten vor möglichen Flutwellen. Eine zunächst für Puerto Rico ausgegebene Warnung wurde kurze Zeit später wieder aufgehoben. (hkl)
7:40
Das ist bekannt
Nach zwei sehr starken Erdbeben in Venezuela suchen die Rettungskräfte unter den Trümmern nach zahlreichen Verschütteten. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Beben mit 7,2 und 7,5 an. Die Regierung von Venezuela rief den Notstand aus und sprach von grossen Schäden.

Das ist bisher bekannt:
videovideo
Zwei starke Erdbeben erschüttern Venezuela – das ist bekannt

Mehr zur Erdbeben-Katastrophe:

Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung nach zwei starken Erdbeben in Venezuela
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Internationale Stabilisierungstruppe für Gazastreifen wächst
Die internationale Beteiligung an einer militärischen Truppe zur Stabilisierung des Gazastreifens wächst. Aus der von US-Präsident Donald Trump initiierten Steuerungsgruppe «Friedensrat» (Board of Peace) hiess es, dass vergangene Woche Militärs aus Marokko in Israel eingetroffen seien, um Planungen für künftige Einsätze zu unterstützen. Neben Marokko haben sich auch Länder wie Indonesien oder Albanien bereiterklärt, sich an einer Stabilisierungstruppe für den Gazastreifen zu beteiligen.
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