recht sonnig26°
DE | FR
burger
International
Iran

USS Abraham Lincoln: Iran legt wohl Nachschubbasis lahm

This image provided by U.S. Central Command shows a EA-18G Growler preparing to launch on the USS Abraham Lincoln (CVN 72) in support of Operation Epic Fury on Monday, March 2, 2026. (U.S. Navy via AP ...
Ein Kampfjet an Bord der «USS Abraham Lincoln» (Archivbild). Die Crew ist seit vergangenem November im Einsatz.Bild: keystone

Neue Berichte zu Missständen: Iran sabotierte «USS Abraham Lincoln»

Die Missstände auf der «USS Abraham Lincoln» erregen die USA. Ein Medienbericht legt eine gezielte Aktion des Iran nahe. Ein Experte äussert Kritik an Trumps Strategie.
15.08.2026, 10:1715.08.2026, 10:17
Ein Artikel von
t-online

Der US-Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» ist seit neun Monaten im Einsatz. Die Lage an Bord ist verheerend. Matrosen drohen über Bord zu springen. Nun enthüllte die Zeitung «New York Times» die Hintergründe für die katastrophale Situation auf dem Flaggschiff der US-Marine. Demnach legte der Iran unmittelbar nach dem Beginn der US-Angriffe im Februar im Golf mit gezielten Attacken auf einen Stützpunkt in Bahrain die Versorgung des Schiffes lahm. Die US-Marine musste auf den britischen Stützpunkt Diego Garcia versorgt werden – rund 3'500 Kilometer entfernt vom Persischen Golf.

Zuvor hatten US-Medien über gravierende Missstände berichtet. Laut «Military Times» berichtete die Frau eines Soldaten bei einem Angehörigentreffen unter Tränen über ihren Mann an Bord des Schiffes: «Er hofft, dass er morgen nicht mehr aufwacht», sagte Annabelle Loma.

Suizidversuche auf dem Flugzeugträger: Der Skandal weitet sich aus

Die «USS Abraham Lincoln» war am 21. November 2025 aus dem kalifornischen San Diego ausgelaufen, um im Südchinesischen Meer Dienst zu leisten. Sie wurde jedoch noch vor den am 28. Februar begonnenen US-israelischen Angriffen auf den Iran in die Krisenregion umgeleitet. Sie soll nun vom US-Flugzeugträger «USS George Washington» abgelöst werden.

Trump schaltet sich in Debatte ein

Die Lage an Bord des Flugzeugträgers beschäftigt inzwischen auch die US-Politik. US-Senator Richard Blumenthal forderte die US-Regierung auf, zu erklären, was sie tue, um die Streitkräfte an Bord zu unterstützen. «Weitverbreitete Berichte über Versorgungsengpässe, Probleme bei den Sanitäranlagen, eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit und mehr erfordern sofortiges Handeln.»

President Donald Trump salutes as a U.S. Army carry team moves a transfer case containing the remains of Pvt. Isabella Gonzales of Carrollton, Texas, Wednesday, July 22, 2026, at Dover Air Force Base, ...
Der US-Präsident spielt die Bedenken herunter.Bild: keystone

Auch US-Präsident Donald Trump äusserte sich zu den Missständen. Beim Besuch eines Militärstützpunkts im US-Bundesstaat Maryland spielte er die Bedenken herunter und erklärte: «Das Schiff nimmt Fahrt auf, oder wird bald Fahrt aufnehmen und wird durch ein anderes, sehr ähnliches Schiff, ersetzt.»

Auf die Frage, ob der Flugzeugträger zu lange im Einsatz sei, sagte der US-Präsident nur: «Nein, nein, nein. Bei weitem noch nicht lange genug.»

Trump spielt Missstände auf Flugzeugträger herunter

Doch regte sich an anderer Stelle Kritik an Trumps Vorgehen. Ernest Moniz, Chef-Unterhändler der US-Regierung für das 2015 besiegelte Atomabkommen mit dem Iran, sagte der «Financial Times»: «Der Iran hat den Heimvorteil. Und diese entscheidenden Heimvorteile gingen für uns in Vietnam und Afghanistan nicht gut aus.» Trump hatte das Atomabkommen in seiner ersten Amtszeit aufgekündigt.

Nach gezielten Luftschlägen gegen iranische Atomanlagen im Vorjahr, hatte der US-Präsident im Februar den Krieg im Golf gestartet, um das Regime in Teheran zum Einlenken im Atomstreit zu bewegen.

Verwendete Quellen:

(hkl)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Overton Window
15.08.2026 10:24registriert August 2022
Auf Deutsch: der Iran ist der USA strategisch haushoch überlegen. Was allerdings dann doch kein allzu grosser Leistungsausweis ist mit einem Trump am Steuer...
555
Melden
Zum Kommentar
avatar
Liebu
15.08.2026 10:40registriert Oktober 2020
Wenn sich Trump dem annimmt kann es nur gut kommen, so wie :
?
?
?
Er wollte den Iran in die Steinzeit zurückbomben, aber unter ihm ist die USA selber auf dem Weg dorthin.
513
Melden
Zum Kommentar
avatar
Homelander
15.08.2026 10:46registriert Oktober 2014
«Sabotiert» ... das nennt man Krieg.
392
Melden
Zum Kommentar
11
Flugzeuge mit selber Nummer fliegen knapp aneinander vorbei
Zwei Flugzeuge, eine Verspätung und das gleiche Rufzeichen: In den USA hat ein Fluglotse Medienberichten zufolge nur knapp eine Katastrophe verhindern können. «Ich arbeite seit 25 Jahren in der Flugsicherung. Ich habe noch nie erlebt, dass zwei Flugzeuge mit demselben Rufzeichen so nah beieinander liegen. Das ist wirklich unglaublich», zitierten unter anderem die Sender ABC 15 und KOAA News 5 den Mann, der die beiden Maschinen sicher aneinander vorbeimanövrierte.
Zur Story