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US-Militär meldet Angriffe gegen den Iran

April 30, 2026, Arabian Sea, International Waters: U.S. Navy sailors signal a Marine Corps F-35B Lightning II stealth fighter aircraft assigned to Green Knights of Marine Fighter Attack Squadron 121, ...
Das US-Militär greift erneut Ziele im Iran an. Bild: www.imago-images.de

Trotz Waffenruhe: US-Militär meldet «heftige Angriffe» gegen den Iran

Nach den Attacken auf mehrere Tanker in der Strasse von Hormus hat das US-Militär erneut Ziele im Iran angegriffen. Die neusten Entwicklungen in Nahost.
07.07.2026, 23:5408.07.2026, 00:26

Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) teilte mit, es sei eine Serie von heftigen Angriffen gestartet worden. Damit solle Teheran einen hohen Preis für die Angriffe auf Handelsschiffe mit zivilen Besatzungen in einer internationalen Wasserstrasse zahlen. Das Vorgehen des Iran sei unbegründet, gefährlich und ein eindeutiger Verstoss gegen die Waffenruhe gewesen.

Zuvor waren mehrere Tanker in der Strasse von Hormus beziehungsweise nahe der strategisch wichtigen Meerenge getroffen worden. Nach Angaben der britischen Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO wurde ein Tanker von einer Drohne getroffen und leicht beschädigt. Fast zeitgleich meldete die Behörde einen weiteren Vorfall, bei dem ein Tanker von einem Geschoss getroffen worden sei.

Iran: USA verstossen gegen Rahmenabkommen
Der Iran hat die erneuten Angriffe der USA als Verstoss gegen das Rahmenabkommen verurteilt. Das Vorgehen der USA, Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft zu setzen sowie die daraufhin erfolgten Angriffe stellten einen «schwerwiegenden Verstoss» gegen das Abkommen dar, schrieb Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X.

Teheran: Nur vorgesehene Routen sind sicher

Besonders schwere Schäden wurden von dem katarischen Flüssiggas-Tanker «al-Rekajat» gemeldet, der nach Angaben der Schiffsbesatzung von einem «unbekannten Geschoss» getroffen wurde. Katar machte den Iran für den Angriff verantwortlich und sprach von einer Gefahr für die Sicherheit der internationalen Schifffahrt und die weltweite Energieversorgung.

Unklar blieb zunächst, ob sich einzelne Meldungen auf denselben Vorfall bezogen und wer hinter den Angriffen steckte. Washington macht Teheran verantwortlich für Angriffe auf drei Handelsschiffe. Das iranische Staatsfernsehen erklärte Medienberichten zufolge, ein Flüssiggas-Tanker sei angegriffen worden, nachdem er Warnungen ignoriert habe. Teheran hatte sich zunächst nicht offiziell zu den Vorwürfen geäussert oder Verantwortung reklamiert. Der Iran hatte aber in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, nur die von ihm vorgegebene Route durch die Strasse von Hormus sei sicher.

Diplomatischer Prozess stockt

Mit dem neuen US-Angriff wächst die Gefahr einer erneuten militärischen Eskalation in der Region. Nach wochenlangen Kämpfen zwischen den USA, Israel und dem Iran war im vergangenen Monat eine vorläufige Vereinbarung erreicht worden, die Raum für tiefere Verhandlungen schaffen sollte. Diese Gespräche stocken derzeit.

Trump hatte Iran zuletzt erneut gedroht und gesagt, es werde entweder ein Abkommen geben oder die USA würden «den Job zu Ende bringen». Irans Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte daraufhin, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange Drohungen anhielten. (sda/dpa)

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