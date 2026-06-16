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Strasse von Hormus: Mehrere iranische Schiffe passieren US-Blockade

An Emirati patrol boat, second from right, is near a tanker anchored in the Gulf of Oman near the Strait of Hormuz, as seen from a coastal road near Khor Fakkan, United Arab Emirates, Friday, May 1, 2 ...
Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe haben die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle passiert (Archivbild).Bild: keystone

Teheran: Mehrere iranische Schiffe passieren US-Blockade

16.06.2026, 01:5616.06.2026, 01:56

Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran haben die ersten iranischen Schiffe nach Angaben staatlicher Medien das von der US-Seeblockade betroffene Gebiet im Golf von Oman durchquert. Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe hätten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle passiert, berichtete unter anderem der iranische Sender Press TV unter Berufung auf gut informierte Kreise.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran in der Nacht auf Montag auf ein Rahmenabkommen hin zu einem Kriegsende verständigt, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Eine wesentliche Streitfrage war bis zuletzt die Öffnung der Strasse von Hormus.

Hier soll der Iran eingelenkt und eine Öffnung der Meerenge nach der Unterzeichnung versprochen haben. Im Gegenzug dafür ordnete Trump nach eigenen Angaben an, die US-Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufzuheben. Damit wurde eine der Hauptforderungen der Iraner erfüllt.

Auch der Dienst TankerTrackers, der Schiffsbewegungen beobachtet, berichtete auf der Plattform X, ein mit zwei Millionen Barrel iranischem Rohöl beladener Supertanker habe die Blockadelinie der US-Marine durchbrochen. Weitere Tanker befänden sich nahe der Linie oder nicht mehr in iranischen Häfen. (sda/dpa)

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