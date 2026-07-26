freundlich26°
DE | FR
burger
International
Iran

Netanjahu sieht Irans Atomprogramm um Jahre zurückgeworfen

Netanjahu sieht Irans Atomprogramm um Jahre zurückgeworfen

26.07.2026, 18:4426.07.2026, 18:44
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at the state memorial for Ze&#039;ev Jabotinsky, at Mount Herzl Military Cemetery in Jerusalem, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Isra ...
Benjamin Netanjahu bei einer Rede Mitte Juli.Bild: keystone

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht das iranische Atomprogramm um Jahre zurückgeworfen. Ein grosser Teil der Anlagen sei zerstört, sagte er dem US-Sender Fox News. «Das bedeutet nicht, dass sie nicht versuchen können, das wieder aufzubauen, aber wir haben sie um mehrere Jahre zurückgeworfen.» Zudem habe man in den gemeinsamen Angriffen mit den USA 20 Atomwissenschaftler Irans ausgeschaltet.

Israel hatte im Juni 2025 zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Danach hatte Netanjahu zunächst von einer Zerstörung des Atomprogramms gesprochen. Wenig später war dann wie aktuell auch die Rede davon, dass das Atomprogramm Teherans um Jahre zurückgeworfen sei. Am 28. Februar begann der Iran-Krieg mit erneuten gemeinsamen Angriffen. Zuletzt eskalierte der Konflikt nach einer zwischenzeitigen Waffenruhe wieder.

Netanjahu trifft Trump

Netanjahu wird am Dienstag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington erwartet. An dem Tag wird in der US-Hauptstadt auch eine Trauerfeier für den gestorbenen Senator Lindsey Graham ausgerichtet, zu der Netanjahu ebenfalls gehen will. In seiner zweiten Amtszeit traf sich Trump schon mehrmals mit Netanjahu. Medien spekulierten in den vergangenen Monaten, ob sich das Verhältnis beider Männer verschlechtert haben könnte, weil Trump ihn im Verlauf des Kriegs mehrmals öffentlich zurückgepfiffen hatte.

Netanjahu sagte «Fox News», dass er beim Treffen mit Trump hören wolle, was der US-Präsident im Iran-Kontext vorhabe. In vielerlei Hinsicht liege die Entscheidung bei ihm, ergänzte Netanjahu, der Trump einen «guten Freund» nannte. Zugleich sprach er eine Warnung an den Iran aus. Sollte das Land direkt oder über Stellvertreter Israel angreifen, wäre das ein «schwerer Fehler». Israels Antwort würde sehr kraftvoll ausfallen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Warum wir Elon Musk dankbar sein müssen
Der reichste Mann der Welt entlarvt unfreiwillig die Milliardäre.
Nachdem Elon Musk gegen 300 Millionen Dollar für den Wahlkampf von Donald Trump beigesteuert und so massgeblich zu dessen Triumph beigetragen hatte, wurde er übermütig. Alles schien machbar oder zumindest käuflich, dachte sich der reichste Mann der Welt. Als im Bundesstaat Wisconsin wenig später eine entscheidende Wahl in den Obersten Gerichtshof anstand, setzte sich Musk nicht nur einen Käsehut auf, er spendete auch rund 100 Millionen Dollar für den republikanischen Kandidaten – und verlor krachend.
Zur Story