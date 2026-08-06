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Israel bestätigt Tod zweier Soldaten im Libanon

Israel bestätigt Tod zweier Soldaten im Libanon

06.08.2026, 08:5506.08.2026, 08:55

Die israelische Armee hat heute den Tod zweier Soldaten bei einem Vorfall im Südlibanon bestätigt. Vier weitere Reservisten seien dabei schwer verletzt worden, hiess es in einer Mitteilung des Militärs. Sie seien nach dem Vorfall am Mittwoch evakuiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Israelische Medien berichteten, ein Sprengsatz sei in einem Gebäude explodiert, das die Soldaten durchsuchen wollten.

epa12974295 An Israeli soldier on alert during a FPV drone attack via fiber-optic cables, launched by Hezbollah from south Lebanon, as seen from the upper Galilee on the Israel-Lebanon border, 19 May ...
Zwei israelische Soldaten sind im Libanon gefallen.Bild: EPA

Die Armee hatte am Mittwoch von einem eindeutigen Verstoss der libanesischen Hisbollah-Miliz gegen die im Juni vereinbarte Waffenruhe gesprochen. Israel reagierte mit Beschuss im Südlibanon. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut ein Mensch getötet und zwölf weitere verletzt.

Israel als auch die Hisbollah werfen sich gegenseitig regelmässig Verstösse gegen die Waffenruhe vor. Israel ist weiterhin im Südlibanon stationiert und greift auch weiter an. Das jüngste Rahmenabkommen sieht sowohl den Rückzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon als auch eine Entwaffnung der Hisbollah durch die libanesische Armee vor. In der italienischen Hauptstadt Rom laufen Gespräche zwischen Israel und dem Libanon über eine längerfristige friedliche Regelung des Konflikts. (dab/sda/dpa)

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