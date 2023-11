So wird Gaza in der Not unterstützt – und so kannst du helfen

Seit dem Amtsantritt der rechtsextremen Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu im Dezember 2022 dreht die Gewaltspirale wieder schneller. Der rechtsextreme nationale Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir rief noch vor dem Krieg dazu auf, die «Hügel zu stürmen» – also noch mehr Siedlungen zu gründen. Seit dem Hamas-Angriff erleichterte er die Verteilung von Waffen an Israelis, davon profitieren auch die jüdischen Siedler.

Palästinenser gehen bei Zusammenstössen mit israelischen Truppen in Ramallah im Westjordanland in der Nähe der israelischen Siedlung Beit El in Deckung, 20. Oktober 2023.

Palästinenser gehen bei Zusammenstössen mit israelischen Truppen in Ramallah im Westjordanland in der Nähe der israelischen Siedlung Beit El in Deckung, 20. Oktober 2023. Bild: keystone

Die Palästinenser leben in Angst. «Wir können nicht mehr schlafen, es ist ein Albtraum», sagt Alia Mlihat aus Muarradschat gegenüber der AFP. Der 27-Jährige lebt in einem Beduinendorf zwischen Ramallah und Jericho. Die Siedler würden die Palästinenser gewaltvoll auffordern, nach Jordanien auszuwandern.

Seit Beginn des Krieges sind in den Palästinensischen Autonomiegebieten 115 Menschen, darunter 33 Kinder, von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet worden. Dies berichtet das Amt der Vereinten Nationen zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) mit Sitz in Genf.

Der tödliche Angriff ereignete sich am 28. Oktober 2023 – drei Wochen nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel. «Der Vorfall widerspiegelt die zunehmende Gewalt im Westjordanland seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober», sagt Mohamed Salem, Beamter des Bildungsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde. Und es zeigt sich auch in den Zahlen:

Bilal Saleh erntete in der Nähe von Nablus im Westjordanland Oliven, als bewaffnete radikale Siedler Kugeln auf ihn und andere Palästinenser abfeuerten. Eine Kugel traf den 40-Jährigen in die Brust und tötete ihn.

Wie diese junge Frau das Hamas-Massaker am Supernova-Festival überlebte

Am 7. Oktober griff die Terrorgruppe Hamas Israel an und tötete Tausende Menschen. Im Visier der Terroristen war unter anderem das Supernova-Festival in der israelischen Negev-Wüste in der Nähe des Kibbuz Re'im nahe der Grenze zum Gazastreifen. Allein auf dem Festival wurden 260 Menschen getötet. Dutzende weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.