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Siedler greifen in palästinensischem Dorf Fernsehteam an

Siedler greifen in palästinensischem Dorf Fernsehteam an – mehrere Verletzte

29.08.2026, 22:1329.08.2026, 22:13
epa13149280 People inspect damaged cars after an attack by Israeli settlers in the village of Jalud, near the West Bank city of Nablus, 04 August 2026. According to the Wafa news agency, Israeli settl ...
Die Siedlergewalt im Westjordanland nimmt zu.Bild: keystone

Radikale israelische Siedler haben Medienberichten zufolge Mitglieder eines US-Fernsehteams und eine palästinensische Familie im besetzten Westjordanland angegriffen. Dabei seien ein Mann und eine Frau verletzt worden, hiess es. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, der Vorfall habe sich im Dorf Dschalud südlich von Nablus ereignet. NBC News berichtete, dass mehrere Journalisten des US-Senders attackiert worden seien.

Die Journalisten hätten eine Familie zu ihrem Haus begleitet, das diese bereits vor längerer Zeit hatte verlassen müssen. Wafa berichtete, die Siedler hätten unter anderem die Windschutzscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, in dem Mitarbeiter des US-Senders NBC News unterwegs waren. «Sie sprangen heraus, schlugen uns und sprangen dann zurück ins Auto», zitierte NBC News seinen Korrespondenten. Dieser sei zweimal am Arm getroffen und später in einer Klinik behandelt worden.

Die israelische Armee teilte dazu mit, Sicherheitskräfte seien auch in Dschalud im Einsatz, «um weitere Unruhen zu verhindern und die Ordnung in der Region wiederherzustellen». Man verurteile «alle Formen von Gewalt aufs Schärfste». (sda/dpa)

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