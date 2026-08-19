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Empörung bei UN über Ben-Gvir: «entsetzlich» und «gefährlich»

epa12464315 Israeli Minister of National Security Itamar Ben Gvir attends the funeral procession of late Israeli hostage Uriel Baruch in Jerusalem, 19 October 2025. Baruch was kidnapped by Hamas on 07 ...
Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir.Bild: keystone

Empörung bei UN über Ben-Gvir: «entsetzlich» und «gefährlich»

19.08.2026, 21:0319.08.2026, 21:03

Der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres hat die Äusserungen des israelischen Ministers Itamar Ben-Gvir zur gezielten Tötung von Palästinensern im Gazastreifen als entsetzlich und empörend bezeichnet. «Sie sind entmenschlichend und gefährlich, und wir verurteilen sie unmissverständlich», sagte Stéphane Dujarric in New York.

Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hatte unter anderem gesagt: «Ich denke, dass man gezielte Tötungen in Gaza ausführen sollte, jede Nacht 30, 40 (Menschen) entfernen.» Er beziehe sich dabei nicht nur auf militante Palästinenser, die eine unmittelbare Gefahr darstellten. (sda/dpa)

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Joe Smith
19.08.2026 21:18registriert November 2017
Ja, jetzt sind plötzlich alle über diese Aussage empört. Israels seit Jahren anhaltende ganz reale Gewalt interessiert dagegen niemanden. Und selbstverständlich wird auch jetzt weiter ganz normal mit Israel geschäftet. Und in ein paar Tagen ist wieder alles vergessen und vergeben. Scheinheiligkeit pur.
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Linus Luchs
19.08.2026 21:32registriert Juli 2014
Ben-Gvir gehört wie Netanjahu vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt. Aber betr. Ben-Gvir gibt es noch nicht einmal einen Haftbefehl. Für mich unverständlich.
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Pat Mächler
19.08.2026 21:11registriert Juli 2015
Wenn das der Polizeiminister sagt, dann scheint es nicht so überraschend, dass von der israelischen Polizei (und Armee) wenig gegen radikale, gewalttätige Siedler im Westjordanland getan wird.
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