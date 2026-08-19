Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir. Bild: keystone

Empörung bei UN über Ben-Gvir: «entsetzlich» und «gefährlich»

Mehr «International»

Der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres hat die Äusserungen des israelischen Ministers Itamar Ben-Gvir zur gezielten Tötung von Palästinensern im Gazastreifen als entsetzlich und empörend bezeichnet. «Sie sind entmenschlichend und gefährlich, und wir verurteilen sie unmissverständlich», sagte Stéphane Dujarric in New York.

Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hatte unter anderem gesagt: «Ich denke, dass man gezielte Tötungen in Gaza ausführen sollte, jede Nacht 30, 40 (Menschen) entfernen.» Er beziehe sich dabei nicht nur auf militante Palästinenser, die eine unmittelbare Gefahr darstellten. (sda/dpa)