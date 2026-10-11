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Israels Verteidigungsminister Katz droht Hamas-Chef al-Haja mit dem Tod

Chalil al-Hayya (Khalil al-Hayya), Hamas-Anführer
Hamas-Chef Chalil al-Haja (2. v. l.) ist der Nachfolger von Jihia al-Sinwar. Bild: Keystone

«Seine Stunde wird kommen» – Israel droht Hamas-Chef al-Haja mit dem Tod

Israels Verteidigungsminister Israel Katz droht dem Chef der islamistischen Hamas, Chalil al-Haja, seine Stunde werde kommen und er werde «in die Tiefen der Hölle geschickt».
11.10.2026, 16:1811.10.2026, 16:18

Katz erklärte auf der Plattform X, Israel habe die Hamas-Führer im Gazastreifen ausgeschaltet und al-Hajas Stunde werde kommen. Er werde zu «seinen Kameraden in die Tiefen der Hölle geschickt».

In demselben Beitrag postete Katz ein Foto, das den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit al-Haja zeigt. Katz warf Erdogan vor, er rolle weiter den roten Teppich für die Mörder der Hamas aus und unterstütze deren terroristische Aktivitäten.

Der 65 Jahre alte al-Haja führt die Hamas seit dem 20. Juli und hält sich überwiegend im Golfstaat Katar auf. Al-Hajas Vorgänger, Jihia al-Sinwar, wurde bei einer Militäroperation im Oktober 2024 im Gazastreifen getötet. Der Vorgänger von al-Sinwar, Ismail Hanija, wurde im Juli 2024 Opfer eines gezielten Anschlags in Teheran.

Im vergangenen Jahr hatte Israels Luftwaffe versucht, die Führungsspitze der Hamas in der Hauptstadt Doha anzugreifen – al-Haja war dabei Berichten zufolge ein Ziel. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl. Vier seiner Söhne wurden bislang bei israelischen Angriffen getötet, darunter einer bei dem Angriff in Doha. (sda/dpa)

Chalil al-Haja wird neuer Anführer der Hamas
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