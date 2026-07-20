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Chalil al-Haja wird neuer Anführer der Hamas

KEYPIX - Palestinians place their hands on the body of Izz al-Din al-Haddad, the leader of Hamas&#039; Qassam Brigades, draped in a Hamas flag during his funeral in Gaza City, Saturday, May 16, 2026. ...
Palästinensische Menschen legen während der Trauerfeier in Gaza-Stadt ihre Hände auf den mit einer Hamas-Flagge bedeckten Leichnam von Izz al-Din al-Haddad, dem Anführer des militärischen Arms der Hamas.Bild: keystone

Chalil al-Haja wird neuer Anführer der Hamas

20.07.2026, 15:0920.07.2026, 15:09

Chalil al-Haja ist nach Angaben der Hamas neuer Chef der palästinensischen Islamistenorganisation. Es hatte eine interne Wahl über den Posten innerhalb der Terrororganisation gegeben.

Seit Israels Tötung von Jihia al-Sinwar im Oktober 2024 wurde die Hamas von einem fünfköpfigen Führungsrat geleitet, dem auch al-Haja angehörte. Er ist auch Unterhändler bei den Verhandlungen über eine dauerhafte Friedensregelung für den Gazastreifen.

Al-Haja, geboren im Gazastreifen, hält sich die meiste Zeit in Katar auf. Im vergangenen Jahr hatte Israels Luftwaffe versucht, die Führungsspitze der Hamas in der dortigen Hauptstadt Doha anzugreifen – al-Haja war dabei Berichten zufolge ein Ziel. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl. Vier seiner Söhne wurden bei israelischen Angriffen getötet, darunter einer bei dem Angriff in Doha.

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, de facto kommt es aber immer wieder zu tödlichen Angriffen oder Konfrontationen. Die im Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Entwaffnung der Hamas ist bisher nicht umgesetzt worden. Israel kontrolliert weiterhin mehr als die Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seit Beginn der Waffenruhe aber, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet in Gaza wieder zu festigen. (sda/dpa)

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