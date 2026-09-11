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Israels Armee tötet hochrangigen Hamas-Kommandeur im Gazastreifen

Israels Armee tötet hochrangigen Hamas-Kommandeur im Gazastreifen

11.09.2026, 13:2811.09.2026, 13:28

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der islamistischen Hamas im Gazastreifen mit einem gezielten Angriff getötet. Nach Angaben des Militärs war der Kommandeur der Hamas-Brigade von Chan Junis, Muhammad Jasuri, für die Planung von Dutzenden Anschlägen auf israelische Soldaten verantwortlich. Ausserdem soll er den Wiederaufbau der im Gaza-Krieg geschwächten Brigade vorangetrieben haben. Die Terrororganisation Hamas unterhält im Gazastreifen fünf Brigaden.

Nahostkonflikt, Gaza, Eindr�cke aus Chan Junis 241014 -- GAZA, Oct. 14, 2024 -- Palestinians are seen on a street with buildings destroyed by Israeli strikes in the southern Gaza Strip city of Khan Yo ...
Ein eingestürztes Haus in Chan Junis.Bild: www.imago-images.de

Armee: Getöteter Hamas-Terrorist an tödlichen Angriffen beteiligt

Wie die Armee weiter mitteilte, wurde am Mittwoch ein weiterer Kämpfer des militärischen Flügels der Hamas getötet. Farah Hamed soll früher eine führende Rolle im Hamas-Hauptquartier im Westjordanland gespielt haben. Er soll über Jahre hinweg an tödlichen Anschlägen im Westjordanland beteiligt gewesen sein. Dazu habe ein Angriff bei Ein Jabrud im Oktober 2003 gehört, bei dem drei israelische Soldaten getötet wurden. Nach seiner Festnahme wurde Hamed 2011 im Zuge eines Gefangenenaustauschs in den Gazastreifen gebracht. Danach blieb er nach Angaben Israels im militärischen Arm der Hamas aktiv. (hkl/sda/dpa)

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