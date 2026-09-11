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9/11: Tausende Drohnen bilden Twin Towers in New York nach

Video: watson/nina bürge

Tausende Drohnen bilden die Twin Towers an der Skyline von New York ab

11.09.2026, 10:5111.09.2026, 10:51

Am Abend, bevor sich der Terroranschlag auf das World Trade Center zum 25. Mal jährt, bildeten Tausende Drohnen die Twin Towers an ihrem damaligen Standort ab. Schau dir das Lichtspektakel im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die Installation wurde von Produzenten und Künstlern aus den USA erstellt und soll im Gedenken an die Opfer und ihre Angehörigen den Himmel erhellen.

Am 11. September 2001 flogen zwei Flugzeuge in die berühmten Twin Towers in New York City. Über 2000 Menschen verloren dabei ihr Leben und die beiden Türme stürzten in sich ein. (nib)

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9/11 – die Terroranschläge vom 11. September 2001
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9/11 – die Terroranschläge vom 11. September 2001

Es war der bisher schwerste Terroranschlag der Geschichte: Am 11. September 2001 entführten islamistische Terroristen vier Flugzeuge und steuerten sie in die Zwillingstürme des World Trade Centers und das Pentagon in den USA. Das vierte Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab. Fast 3000 Menschen kamen ums Leben.
quelle: ap / chao soi cheong
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