Weitere Leichen nach Gletscherabbruch in Italien geborgen

Bei einem Gletscherabbruch am Sonntag kamen mindestens sieben Menschen in den norditalienischen Dolomiten zu Tode, insgesamt acht wurden verletzt.

Rettungskräfte haben nun weitere Leichen der verschütteten Bergsteiger gefunden.

Ein Polizist sperrt den Zugang zum Unglücksort ab. 6. Juli 2022. Bild: keystone

Bekannt war, dass Behörden nach fünf Italienern suchte. Ob sie unter den gefundenen Toten sind, war am Mittwoch noch unklar. Es werde aber angenommen, dass die entdeckten Leichen von Wanderern derselben Seilschaft stammten, die am Sonntag von den Massen aus Geröll, Eis und Schnee mitgerissen worden war, wie die Autonome Provinz Trient am Mittwoch mitteilte.

Am Mittwoch setzten die Einsatzkräfte die Suche anfangs nur mit Drohnen fort, die über das Gebiet flogen, weil die Gefahr bestand, dass sich erneut Eis und Geröll lösen könnten. Experten stellten ausserdem drei Überwachungsgeräte auf, um Bewegungen der Gletschermassen zu erkennen. Sie sollten die Sicherheit der Bergungsarbeiten in dem Gebiet sicherstellen, das derzeit für die Suche gesperrt ist.

Ab Donnerstag sollen Feuerwehrleute, Polizisten und Bergretter mit Suchhunden in das Gebiet an der Marmolata gehen.

(sda/dpa)