Morabito gilt als einer der meistgesuchten Mafia-Bosse Italiens und war nach seiner Flucht aus dem Gefängnis in Uruguay 2019, wo er auf seine Auslieferung wartete, im vergangenen Jahr in Brasilien gefasst worden. Der 54-jährige «Kokain-König von Mailand» gehört nach Angaben der italienischen Justiz zur kalabrischen 'Ndrangheta.

Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat die Auslieferung des Mafiabosses Rocco Morabito an Italien genehmigt. Die Entscheidung fiel einstimmig, wie aus einer Mitteilung des Gerichts am Dienstagabend (Ortszeit) hervorging.

«4 von 100 Soldaten am Leben»: Putin bekommt Stress an der Heimatfront

Südkorea wählt einen neuen Präsidenten – und kämpft gegen eine Coronawelle

Überschattet von einem sprunghaften Anstieg bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Mittwoch in Südkorea die Wahl eines neuen Präsidenten angelaufen. Knapp 44.2 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, den Nachfolger des gemässigt linken Politikers Moon Jae In zu bestimmen. Moon kann nach seiner fünfjährigen Amtszeit nicht noch einmal kandidieren. Die Umfragen in den vergangenen Wochen deuteten auf ein knappes Rennen zwischen dem Kandidaten der regierenden Demokratischen Partei, Lee Jae Myung, und dem konservativen Bewerber Yoon Suk Yeol hin. Der neue Staatschef beginnt seine Amtszeit im Mai.