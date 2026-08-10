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Vulkan Ätna kommt nicht zur Ruhe

Volcanic activity intensifies at Mount Etna CATANIA, ITALY - AUGUST 8: Mount Etna enters a new paroxysmal phase characterized by intense activity at the Voragine summit crater in Catania, Sicily, Ital ...
Der Ätna tritt in eine neue paroxysmale Phase ein, die durch intensive Aktivität am Gipfelkrater «Voragine» bei Catania (Sizilien, Italien) gekennzeichnet ist. (Stand: 8. August 2026).Bild: www.imago-images.de

Ätna kommt nicht zur Ruhe

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien kommt der Ätna nicht zur Ruhe. Europas aktivster Vulkan stösst weiterhin grosse Mengen Asche und glühende Gesteinsbrocken aus.
10.08.2026, 12:1510.08.2026, 12:15

Aus zwei Schloten in 2360 Metern und 2750 Metern Höhe dringen nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) dicke Lavaströme nach draussen.

Wegen möglicher Gefahren für die Luftfahrt wurden alle Landungen auf dem nahegelegenen Flughafen Catania bis zum Nachmittag ausgesetzt. Betroffen sind zahlreiche Urlauber, auch aus Deutschland.

Der mehr als 3300 Meter hohe Ätna bricht regelmässig aus und wird ständig überwacht. Der Flugverkehr ist – mitten in der Hauptreisezeit – deshalb schon seit mehreren Tagen beeinträchtigt. Auch startende Maschinen sind davon betroffen, weshalb Urlauber auf den Flughafen der Inselhauptstadt Palermo oder den Zug ausweichen mussten.

Aktuell gilt die höchste Warnstufe Rot. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoss von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits in Gang ist. (sda/dpa)

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