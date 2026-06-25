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Italien: Erdbeben unweit von Supervulkan bei Neapel

Italien: Erdbeben unweit von Supervulkan bei Neapel

25.06.2026, 09:1625.06.2026, 09:16

Das Gebiet rund um die süditalienische Grossstadt Neapel ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) verortete den Erdstoss mit einer Stärke von 3,6 um 4.17 Uhr in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan. Bereits knapp 24 Stunden zuvor meldeten die lokalen Behörden dort leichte Erdbeben.

Die Erschütterung war Medienberichten zufolge auch in Neapel deutlich zu spüren, insbesondere in höheren Stockwerken sowie in den Vierteln der Stadt, die unmittelbar an das Gebiet der Phlegräischen Felder im Westen angrenzen. Berichte über Verletzte oder grössere Schäden gab es zunächst nicht.

Die Phlegräischen Felder – ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität – werden seit geraumer Zeit von zahlreichen kleinen sowie teils auch stärkeren Erdbeben heimgesucht. Sie sind Europas grösster aktiver Supervulkan. Supervulkane zeichnen sich durch eine besonders grosse Magmakammer und enorme Gewalt aus: Anders als normale Vulkane explodieren Supervulkane regelrecht.

In Neapel und der näheren Umgebung leben etwa drei Millionen Menschen. Die Grossstadt liegt am Fusse des Vulkans Vesuv, der mit den Phlegräischen Feldern keine Verbindung hat. (hkl/sda/dpa)

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