17-Jähriger aus Italiens Neonazi-Szene verhaftet

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Wegen Terrorverdachts ist in Italien ein 17-Jähriger aus der Neonazi-Szene verhaftet worden. Bei dem Verdächtigen aus der norditalienischen Provinz Trient wurden selbstgebaute Waffen sowie rechtsradikales Material in der Wohnung entdeckt.

Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Polizei. Die Festnahme erfolgte demnach durch Beamte einer Sondereinheit, die sich mit Terrorismus beschäftigt.

Weiter hiess es, die Polizei sei bereits 2025 im Rahmen von Ermittlungen in rechtsextremen Online-Netzwerken auf den Jugendlichen aufmerksam geworden. Dort sei er durch eine stark ausgeprägte rechtsextreme Ideologie sowie Gewaltbereitschaft aufgefallen. Der 17-Jährige soll geplant haben, mit seinen selbstgebauten Waffen Gewalttaten zu begehen. Als mögliche Opfer wurden Juden, Einwanderer, Homosexuelle und Politiker genannt.

In der Wohnung fand die Polizei Armbrüste, Messer und Macheten sowie Flaggen und Zeichnungen rassistischer Symbole, auch Hakenkreuz-Fahnen. Auf dem Smartphone des Jugendlichen seien ausserdem Anleitungen für Terroranschläge, Handbücher zur Nutzung von Schusswaffen und eine Liste tödlicher Gifte entdeckt worden. Zum genauen Wohnort des Teenagers äusserte sich die Polizei nicht. (hkl/sda/dpa)