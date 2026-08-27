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Italopop: Eros Ramazotti musste an Stimmbändern operiert werden

Entertainment Bilder des Tages Den italienske popmusiker, Eros Ramazzotti paa scenen i K.B. Hallen soendag den 27. oktober 2019. , Copenhagen *** Italian pop musician Eros Ramazzotti on stage in K B H ...
Die unvergleichlich nasale Stimme des Italo-Popstars Eros Ramazzotti braucht ein Reha-Programm.Bild: www.imago-images.de

Sorgen um Stimmbänder des Italo-Schmusebarden Eros Ramazotti

Der italienische Superstar musste sich einem Eingriff an den Stimmbändern unterziehen. Mehrere Konzerte seiner Tour müssen deshalb verschoben werden.
27.08.2026, 03:0627.08.2026, 03:06
Jennifer Doemkes / t-online
Ein Artikel von
t-online

Im Februar hatte Eros Ramazzotti seine Welttournee «Una Storia Importante» in Paris begonnen, wollte bis Ende des Jahres durch Europa, Süd- und Nordamerika sowie Kanada reisen und insgesamt 55 Konzerte spielen. Zuletzt stand der 62-Jährige Ende Juni in Turin auf der Bühne – doch seine Tour wird erst einmal nicht weitergehen.

Der für Herbst geplante Teil wurde auf 2027 verschoben. Der Grund: Eros Ramazzotti musste sich einer Operation an den Stimmbändern unterziehen. Der Eingriff sei gut verlaufen, zitierte der Konzertveranstalter «Friends & Partners» den Sänger in einer Mitteilung. «Allerdings hat mir mein Arzt ein Rehabilitationsprogramm verordnet.»

Konzerte werden um ein Jahr verschoben

Denn ohne sein wichtigstes Instrument kann der Musiker natürlich nicht auftreten. Betroffen sind die geplanten 17 Shows in Süd- und Nordamerika sowie Kanada, die von Mitte Oktober bis Ende November stattfinden sollten. Die Fans vor Ort müssen sich nun ein Jahr lang gedulden, denn erst im Herbst 2027 werden die Konzerte nachgeholt. Zwei davon, in Guadalajara und San José, wurden komplett abgesagt.

Eros Ramazzotti bedankte sich für die vielen Nachrichten der Zuneigung und Anteilnahme, die ihm seine Fans geschickt hätten und versprach: «Wir werden uns stärker und vereinter als zuvor wiedersehen.» Die bereits gekauften Tickets würden ihre Gültigkeit für die neuen Termine behalten.

Es ist bereits die zweite Operation dieser Art für den Italiener. Bereits 2019 musste er sich wegen einer Verdickung der Stimmbänder einem Eingriff unterziehen. Damals musste er auch schon eine Welttournee unterbrechen, für zwei Monate. Vor wenigen Jahren musste er seinen Tourauftakt in Deutschland wegen einer Kehlkopfentzündung verschieben.

Verwendete Quellen:

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