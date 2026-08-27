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KI: Nvidia verdoppelt Umsatz und Gewinn

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Weil KI noch immer mehr Rechenpower verlangt hat, hat Chiphersteller Nvidia kräftig vorwärts gemacht.Bild: keystone

Nvidia verdoppelt Umsatz und Gewinn

27.08.2026, 00:5127.08.2026, 00:51

Die ungebrochene Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen treibt den global dominierenden KI-Chipkonzern Nvidia weiter an. Das Unternehmen steigerte den Umsatz in dem am 26. Juli abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal laut Mitteilung auf 96,2 Milliarden US-Dollar.

Das ist mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Der Nettogewinn stieg um 126 Prozent auf 59,7 Milliarden Dollar.

Im laufenden dritten Quartal soll der Umsatz auf 108 Milliarden Dollar wachsen, plus oder minus 2 Prozent. Selbst das untere Ende der Spanne liegt damit leicht über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Vom Erlös sollen 74 Prozent, plus/minus 0,50 Prozentpunkte als um Sondereffekte bereinigter operativer Bruttogewinn übrig bleiben, nach 75 Prozent im zweiten Quartal. Anleger sind allerdings rasantes Umsatzwachstum und hohe Margen gewohnt und daher nur noch schwer zufriedenzustellen: Der Nvidia-Aktienkurs sank nachbörslich denn auch zunächst um knapp ein Prozent. (sda/dpa)

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