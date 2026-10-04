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Brand auf Campingplatz: Auch Schweizer Familie unter den Verletzten

Einige Campingplatzbesitzer mussten ins Spital gebracht werden.
Brand auf Campingplatz: Auch Schweizer Familie unter den Verletzten.Bild: Reuters

Brand auf Campingplatz: Auch Schweizer Familie unter den Verletzten

An Italiens grösstem See bricht ein Feuer aus. Betroffen sind zahlreiche Urlauber. Mehrere müssen ins Spital gebracht werden. Inzwischen sind die Flammen unter Kontrolle.
04.10.2026, 13:3104.10.2026, 13:31

Bei einem Brand auf einem grossen Campingplatz am Gardasee sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der italienischen Behörden mussten insgesamt 24 Menschen vor Ort behandelt oder ins Spital gebracht werden. Einer davon erlitt schwere Verbrennungen an den Beinen. Die meisten kamen mit Kohlenmonoxidvergiftungen davon. Zur Brandursache gab es zunächst keine genaueren Informationen. Die Polizei ermittelt.

Das Feuer brach den Behörden zufolge in einem Bungalow auf dem Campingplatz «Bella Italia» in der Gemeinde Peschiera del Garda am Südufer des Sees kurz nach 6.00 Uhr morgens aus, noch in der Dunkelheit. Die Flammen schlugen viele Meter hoch. Die Rauchsäule ragte weit hinauf den Himmel. Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden sieben Menschen in die Notaufnahme gebracht, darunter eine Familie aus der Schweiz mit drei Kindern.

Zusammen mit der Feuerwehr waren zahlreiche Rettungswagen im Einsatz. Die Löscharbeiten seien durch explodierende Gasflaschen erschwert worden, hiess es. Zur Identität der weiteren Verletzten machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben.

Beliebter Campingplatz

Der Campingplatz an Italiens grösstem See wird als Fünf-Sterne-Anlage beworben, die vor allem für Familien geeignet sei. Neben Stellplätzen für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte gibt es dort zahlreiche Apartments. Etwa 20 Strukturen seien durch die Flammen zerstört worden, hiess es. Der Präsident der Region, Luca Zaia, bedankte sich bei einer Gruppe von Feuerwehrleuten aus Hessen, die auf dem Campingplatz Urlaub gemacht hatten und dann halfen.

Der Gardasee gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen Italiens und ist auch bei Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr beliebt. Die Region rund um den See zieht vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Urlauber an. Beliebt sind neben den malerischen Orten am Seeufer auch die Campingplätze, Ferienanlagen und Freizeitparks in der Umgebung. (dpa) (schweizheute.ch)

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