Vulkan Ätna auf Sizilien bricht aus – höchste Alarmstufe ausgerufen

Der Ätna ist Europas aktivster und gleichzeitig einer der weltweit grössten Vulkane. Er liegt an der Ostküste Siziliens, nahe der Stadt Catania, und ragt über 3300 Meter in die Höhe – seine exakte Höhe variiert je nach Ausbruchsaktivität. Der Ätna ist seit der Antike aktiv und zählt zu den am besten überwachten Vulkanen weltweit. (pre)

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die zeigen, wie verängstigte Touristen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Doch wie italienische Behörden berichten, sollen auch zahlreiche Schaulustige an den Hängen des Ätna das Naturspektakel beobachten.

17- und 20-Jähriger tot: Traurige Bilanz nach Feierlichkeiten wegen PSG-Triumph

Nach dem Sieg von Paris Saint-Germain in der Champions League kam es in Frankreich zu einer blutigen Nacht. Während der Feierlichkeiten kam es zu Ausschreitungen, die zwei Tote und fast 200 Verletzte forderte. Über 500 Personen wurden festgenommen.

Es ist eine traurige Bilanz, welche nach den Feierlichkeiten zum historischen Triumph von Paris Saint-Germain in der Champions League gezogen wird: Zwei Menschen kamen in der Nacht auf Sonntag um. Im südfranzösischen Dax wurde ein junger Mann am Rande einer Fan-Feier erstochen. Der 17-Jährige wurde am späten Abend verletzt und starb gut zwei Stunden später im Krankenhaus, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Tat ereignete sich an einem Platz, an dem mehrere Bars das Match übertragen hatten. Dennoch könnte sie nicht mit dem Spiel selbst in Verbindung stehen. Die Ermittler suchen noch nach dem Täter.