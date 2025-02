Wegen Vulkan Ätna: Luftraum über Sizilien teilweise gesperrt

Bereits seit Tagen gibt es kleinere Eruptionen begleitet von schwachen Erdstössen. Der Ätna, der im Osten der Insel Sizilien liegt, ist in den vergangenen Monaten wiederholt ausgebrochen. Für die Menschen, die um den mehr als 3300 Meter hohen Berg leben, besteht bei den Ausbrüchen meist keine Gefahr. Das Gebiet um den Vulkan ist ein Naturpark und beliebt bei vielen Touristen. Seit 2013 gehört es zum Weltnaturerbe der Unesco. (pre/sda)

Europas grösster aktiver Vulkan Ätna macht wieder mit Lava-Eruptionen auf sich aufmerksam. So musste am Sonntagabend der Luftraum östlich vom Vulkan gesperrt werden, teilte die Betreibergesellschaft des dem Ätna nahe gelegenen Flughafen von Catania SAC mit.

