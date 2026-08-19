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Zwei Schweizer Touristen kommen auf Sardinien ums Leben

tel: Sardinien war gar nicht sooooo überlaufen in den letzten zwei Wochen 😎
Blick über eine Küstenlinie Sardiniens.Bild: forms://13/223240

Zwei Schweizer Touristen kommen auf Sardinien ums Leben

19.08.2026, 20:0519.08.2026, 20:05

Zwei Schweizer Touristen sind am Mittwoch an zwei verschiedenen Orten auf Sardinien ums Leben gekommen. Ein 72-jähriger Mann wurde von seiner Ehefrau leblos in der Kabine der Yacht gefunden, auf der sie unterwegs waren. Ein weiterer, 71-jähriger Mann erlitt an einem Strand einen Schwächeanfall.

Das Schiff hatte gerade den Hafen von Olbia verlassen, als seine Frau seine Abwesenheit bemerkte und in die Kabine hinunterging, um nach ihm zu suchen. Der Mann lag in seinem Bett und war bereits verstorben. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos: Sein Tod sei auf natürliche Ursachen zurückzuführen, teilten die Behörden mit, die sofort alarmiert worden waren.

Ein weiterer Tourist, diesmal ein italienisch-schweizerischer Staatsbürger, kam am Mittwochmorgen an einem Strand auf Sardinien ums Leben. Der Mann aus Bellinzona war gerade erst ins Wasser gegangen, als er sich unwohl fühlte und zusammenbrach.

Er wurde sofort von den Rettungsschwimmern einer Badeanstalt am Strand des Weilers Tancau und anschliessend von den Rettungskräften betreut. Vergeblich. Trotz langwieriger Wiederbelebungsversuche starb er in den Armen der Rettungskräfte, wie die italienischen Presseagenturen Ansa und Adnkronos berichteten. (sda/ans)

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