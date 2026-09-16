Vitantonio Lovallo war der älteste Mann Europas. Bild: Facebook / coldiretti basilicata

Europas ältester Mann stirbt im Alter von 112 Jahren ‒ er war Italiener

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Europas ältester Mann, der Italiener Vitantonio Lovallo, ist im Alter von 112 Jahren gestorben. Das berichet SRF News. Lovallo wohnte in der Gemeinde Avigliano in der Region Basilicata, südlich von Neapel.

Die Gemeinde trauere nun um «Ziton», so Lovallos Spitzname. «Ziton war einer von uns», wird der Bürgermeister der Gemeinde von SRF zitiert. Lovallo wurde im März 1914 geboren. Noch mit mehr als 100 Jahren habe er in seinem Weinberg gearbeitet und Schafe gehütet.

Im Zweiten Weltkrieg war Lovallo zunächst an der Front im Einsatz; zwischen 1943 und 1945 sei er gemäss italienischen Medienberichten in deutscher Kriegsgefangenschaft. Lovallo war verheiratet und hatte vier Kinder. Seine Frau starb bereits vor mehreren Jahren.

Nach Lovallos Tod ist der älteste Mann Europas nun der Portugiese Joaquim Varela. Er ist 111 Jahre alt. Europaweit gibt es allerdings 31 Frauen, die älter sind als er. Der Auflistung der Gerontology Research Group zufolge ist der älteste Mensch in Europa und weltweit eine Britin: die 117-jährige Ethel Caterham. (leh)