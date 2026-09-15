Donald Trump hat vor dem Supreme Court eine schwere Niederlage kassiert. Bild: keystone

Schlappe für Trump: Supreme Court stoppt Briefwahl-Einschränkungen

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Endlich herrscht Klarheit. Der Supreme Court, das oberste Gericht der USA hat am Montagabend Ortszeit entschieden, dass Trumps Vorhaben, die Briefwahl für die Midterms einzuschränken, nicht rechtens ist. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend.

Damit bleibt das Wahlprozedere für die Midterms im November das gleiche wie in der Vergangenheit. Der konservative Richter Brett Kavanaugh schrieb, dass es zwar im Bereich des Möglichen sei, dass die neuen Regelungen der Regierung in ihren Zuständigkeitsbereich falle. Aber: Es wäre «willkürlich und unüberlegt», sie jetzt vor den Midterms in Kraft zu setzen, so Kavanugh. Trump hatte ihn selbst ins Amt gesetzt.

Noch Ende August hatter der Supreme Court dem US-Präsidenten zu einem Teilsieg verholfen. Damals entschied das Gericht, das Trump bis auf Weiteres mit seinem Ansinnen, die Briefwahl einzuschränken weitermachen darf.

Die beiden konservativsten Richter am Supreme Court, Samuel Alito und Clarence Thomas, verfassten eine Minderheitsposition zum Urteil. Sie hätten Trump die Einschränkung der Briefwahl erlaubt.

Alito stellte sich dabei auf den Standpunkt, die neue Briefwahlregelungen wären wenig mehr als ein Zusatz zu sonstigen Voraussetzungen für Postversand, wie Adressfeld oder Briefmarken, gewesen. Trumps Pläne hätten« die Sichtbarkeit von Briefwahlcouverts erhöht und so dazu beigetragen, Betrug besser erkennen zu können», argumentierte Alito.

Die «New York Times» schreibt, das Urteil sei nicht nur eine Niederlage für Trump, sondern umgekehrt ein grosser Sieg für die Bundesstaaten, die dagegen geklagt hatten. Darunter waren notabene auch sieben von Republikanern regierte Bundesstaaten.

Etwa ein Drittel der Wählenden in den USA haben in der Vergangenheit per Briefwahl gewählt. Eine Stellungnahme Trumps oder des Weissen Hauses lag zunächst nicht vor.

(her)

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