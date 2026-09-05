wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
International
USA

Briefwahl in USA beginnt – Ungewissheit wegen Rechtsstreit

Briefwahl in USA beginnt – Ungewissheit wegen Rechtsstreit

05.09.2026, 08:4205.09.2026, 08:42

Trotz eines anhaltenden Rechtsstreits hat der US-Bundesstaat North Carolina wie geplant mit der Briefwahl für die Zwischenwahlen im November begonnen. Das mit Wahlen betraute Gremium teilte am Freitag auf der Plattform X mit, erste Unterlagen zu verschicken. In den kommenden Tagen sollen weitere Bundesstaaten folgen.

Unterdessen läuft ein Rechtsstreit über eine von Präsident Donald Trump verfügte Verschärfung der Regeln weiter. Die von der Trump-Regierung vorangetriebene Neuregelung sieht im Kern vor, dass die US-Post USPS eine zentrale Rolle bei der Kontrolle der Briefwahl einnimmt. Bundesstaaten sollen der Post etwa das Design ihrer Umschläge für die Briefwahl zur Genehmigung vorlegen. Zudem soll die Post die Unterlagen nur an Bürger ausliefern, die in einem von den Bundesstaaten übermittelten Wählerverzeichnis geführt sind.

Vorwurf der parteilichen Interessen

Eine Richterin aus Boston hatte zuvor erneut eine einstweilige Verfügung gegen Trumps Pläne erlassen, weil sie aus ihrer Sicht geringe Chancen hätten, im Hauptverfahren erfolgreich zu sein. Sie begründete das unter anderem damit, dass Trump die Bundesstaaten ihrer verfassungsmässigen Kompetenz beraube, Wahlen selbst zu organisieren.

Republikaner verteidigen die Pläne mit dem Argument, damit angeblichen Wahlbetrug verhindern zu wollen. Belege für die Behauptung weitreichenden Wahlbetrugs lieferten sie bisher nicht. Kritiker vermuten als Motiv, Trump wolle die Stimmabgabe per Briefwahl erschweren und so die Demokratische Partei benachteiligen, deren Wähler überproportional häufig per Briefwahl abstimmen.

Trump stellte Wahlwiederholung bereits bei Vorwahlen zur Debatte

Was mit bereits abgegebenen Stimmen passiert, sollten Gerichte Trumps Regeln billigen, ist unklar. Dass für Trump auch eine Wiederholung von Wahlen kein Tabu ist, machte er bereits bei den Vorwahlen klar. Damals wollte er den Neuzuschnitt von Wahlkreisen auch in Bundesstaaten durchbringen, in denen die Stimmabgabe bereits begonnen hatte. «Wenn sie zweimal wählen müssen, dann ist es eben so.»

Am 3. November wird bei den «Midterms» etwa ein Drittel des Senats und das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt. Wegen der knappen Mehrheit der Republikaner in beiden Parlamentskammern könnte jedes einzelne Mandat darüber entscheiden, wer am Ende die Macht im Kongress hat. (hkl/sda/dpa)

Trump zieht im Streit um Briefwahl erneut vor Supreme Court
Trump zieht im Streit um Briefwahl erneut vor Supreme Court
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Paprika-Mayo und Schoggi-Museum: So will der neue Nestlé-Schweiz-Chef hierzulande zulegen
Cédric Boehm (60) führt seit rund einem Jahr das hiesige Geschäft des Nescafé- und Kitkat-Konzerns. In seinem ersten Interview verrät der Romand, wie er den Umsatz steigern und wo er sparen will.
Die Schweiz hat mehrere Hitzewellen hinter sich. Wie haben sich die hohen Temperaturen in Ihren Umsätzen widerspiegelt?
Cédric Boehm: Das Wetter spielt bei Produkten wie Eiscreme und Wasser eine grosse Rolle. Frisco-Glaces sowie Henniez und San Pellegrino haben sich in dieser heissen Phase sehr gut verkauft. Auf Schokolade mussten die Kunden zum Teil auch aus praktischen Gründen verzichten, weil sie in der Einkaufstasche auf dem Heimweg geschmolzen wäre.
Zur Story