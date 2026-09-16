Entertainer Thomas Gottschalk musste sich vor einem Jahr aus dem Showbusiness zurückziehen. Bild: keystone

Thomas Gottschalk gibt Update zu seiner Krebserkrankung

Fast ein Jahr ist es her, dass der Moderator seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat. Nun erzählen Thomas Gottschalk und seine Frau Karina, wie es ihnen geht.

Jennifer Doemkes / t-online

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Kurz nachdem Thomas Gottschalk im vergangenen Jahr bekannt gegeben hatte, seine Showkarriere zu beenden, machte er auch den traurigen Grund dafür publik. Bei dem 76-Jährigen war im Sommer 2025 Krebs diagnostiziert worden. «Ich war bei meinem Urologen und der hat festgestellt, dass da was nicht stimmt», berichtete er im Rahmen seiner Abschiedsshow bei RTL im Dezember.

Es wurde ein epitheloides Angiosarkom im Harnleiter nachgewiesen. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefässe ausgeht. Der ehemalige «Wetten, dass ..?»-Gastgeber musste mehrfach operiert werden und sich insgesamt 33 Bestrahlungen unterziehen. Um sich auf seine Genesung zu konzentrieren, hatte sich Thomas Gottschalk komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

«Es ist wirklich ein kleines Wunder»

Im Juli erfreute er seine Fans dann mit der Nachricht, dass die Ärzte keinerlei Krebszellen mehr in seinem Körper entdeckt hätten. Nach einer weiteren Untersuchung gilt er nun offiziell als krebsfrei. «Ich hatte am Donnerstag mein zweites PET. Da wird der ganze Körper durchgescannt und man schaut, dass auch wirklich keine Überbleibsel des Krebses mehr im Körper sind», gab er bei «Bild» ein Update.

Karina und Thomas Gottschalk können sich wieder auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren, wie sie sagen. Bild: keystone

«Man geht da mit einem Zittern hin, weil ich natürlich Angst hatte vor dem Ergebnis. Jetzt bin ich heilfroh», zeigte sich Thomas Gottschalk erleichtert. Er fühle sich zwar «noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte und wie es einem 76-jährigen Mann angemessen ist», doch er blickt positiv in die Zukunft.

Genau wie seine Ehefrau Karina Gottschalk. «Es ist wirklich ein kleines Wunder. Direkt nach der Diagnose war die Prognose auf Heilung ganz schlecht. Der Professor von Thomas machte uns keine grossen Hoffnungen. Und jetzt ist sein Körper tatsächlich komplett krebsfrei», sagte sie und fügte hinzu: «Jetzt haben wir das geschafft und konzentrieren uns wieder auf die schönen Dinge.»

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