In Vancouver erobert ein indigenes Volk einen Teil der Stadt zurück

Mehr «International»

Lange bevor die kanadische Stadt Vancouver existierte, wurde eben jene Fläche von indigenen Völkern besiedelt. Nach und nach wurde ihnen ihr Land geklaut, um beispielsweise Eisenbahnen zu bauen – und ihr Volk unter dem Deckmantel des Wohlwollens an andere Orte abtransportiert, wo sie sich eine neue Lebensgrundlage aufbauen mussten. Jetzt holen sich diese indigenen Völker ein Stück dessen zurück, was ihnen geraubt wurde.

Auf knapp über 10 Hektaren soll die Squamish Nation, die First-Nation-Regierung des Squamish-Volkes, nun ihren ganz eigenen Stadtteil mitten in Vancouver verwirklichen. First Nations ist der Überbegriff für über 600 verschiedene indigene Stämme, aus denen sich die Ureinwohner Kanadas zusammensetzen. Heissen soll dieser Stadtteil «Sen̓áḵw», was so viel bedeutet wie «der Ort im Kopf des False Creek». False Creek ist der Name der rund zwei Kilometer langen Bucht in Vancouver.

So soll es aussehen

Bild: screenshot:senakw.com

Geplant sind über 6000 Mietwohnungen und 11 Hochhäuser, die in verschiedenen Phasen gebaut werden sollen. Ganz zum Unmut einiger (nicht-indigener) Anwohner, die die geplanten Gebäude unter anderem als zu gross empfinden.

Weil das Land, auf dem gebaut werden soll, nicht der Stadt gehört, sondern Teil eines indigenen Reservats ist, gilt das Baurecht Vancouvers dort nicht und die Stadt kann keinen Einfluss darauf nehmen, was genau gebaut wird. Klagen der Nachbarschaft wurden vom Gericht abgelehnt.

Bild: screenshot: senakw.com

Auf über 7,5 Hektaren soll öffentlicher Raum realisiert werden mitsamt Restaurants, Fitnesscenter, Einkaufsmöglichkeiten und Kinderbetreuung.

Bild: senakw.com

Auf der Webseite des Bauprojekts heisst es zudem, man wolle die Burrard Street Bridge nutzen, um darunter «neue Sport- und Freizeiteinrichtungen im Freien zu schaffen, die von den Anwohnern und der breiten Öffentlichkeit das ganze Jahr über genutzt werden können.»

Und auch der öffentliche Verkehr soll den neuen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Durch ein «multimodales Verkehrsnetz» wolle man das «wirtschaftliche und kulturelle Wachstum» der Region fördern. Konkret sollen Wasserbus- und Fährenangebote ausgebaut und die Fortbewegung per Fahrrad gefördert werden.

(anb)