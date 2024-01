Sie stellen sich der grossen Herausforderung auf Vancouver Island: Über die zehn Kandidatinnen und Kandidaten erfährst du mehr weiter unten. Bild: RTL+

Vergiss «7 vs. Wild»! Nun kommt die härteste Survival-Show der Welt (endlich) zu uns

Sie ist die Mutter aller Reality-TV-Shows, was das Überleben in der Wildnis betrifft. Im Februar startet eine neue Ausgabe von «Alone» – am selben Ort, an dem die «7 vs. Wild»-Influencer vor sich hin hungerten.

Ob «Naked Survival», «Survival-Duo» oder eine der vielen Überlebens-Shows des britischen Abenteurers Bear Grylls: Die allermeisten TV-Produktionen in diesem Bereich halten bei Weitem nicht, was sie versprechen.

(Dieser Beitrag enthält keine Spoiler)

Und dann ist da «Alone» – der Gold-Standard unter den Survival-Serien. Kein anderes Format kommt annähernd an das US-Original heran, bei dem zehn Kandidatinnen und Kandidaten in völliger Isolation ums Überleben kämpfen. Es ist kein Kamerateam dabei, alles wird selbst gefilmt. Und wer am längsten durchhält, gewinnt ein Vermögen.

Hast du dich auch schon gefragt, wie lange du mit sehr wenig Ausrüstung allein in der Wildnis überleben würdest? «Alone» lässt dich bequem vom Sofa aus mitfiebern.

Als das US-Produktionsteam 2015 die Erstausstrahlung auf dem Bezahlsender «History Channel» feierte, sah vermutlich kaum jemand das gewaltige Interesse voraus.

Keine zehn Jahre später ist «Alone» zum weltweiten Phänomen geworden. Die Erfinder, bzw. Rechte-Inhaber, verdienen auch mit den Lizenzen, die sie an andere TV-Produktionsfirmen vergeben. Inzwischen gibt es auf drei Kontinenten mehr oder weniger gelungene Ableger (dazu unten mehr). Und nun kommt das erste deutschsprachige «Alone» hinzu.

Was wissen wir zum neuen «Alone»?

Beim deutschen Privatfernsehsender RTL+ startet am 8. Februar «Alone – Überlebe die Wildnis». Es ist der deutsche Ableger der populären amerikanischen Serie. Dabei gelten die gleichen Regeln und Rahmenbedingungen.

Das offizielle Signet zur Survival-Show. Bild: RTL

Auf der RTL-Website sind vorab die wichtigsten Informationen veröffentlicht worden. Demnach wissen wir:

Die erste Staffel spielt auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia. Und zwar an der Westküste, also genau dort, wo schon mehrere «Alone»-Staffeln über die Bühne gingen und etwas weiter nördlich auch «7 vs. Wild: Teams» stattfand (dazu unten mehr).

in der kanadischen Provinz British Columbia. Und zwar an der Westküste, also genau dort, wo schon mehrere «Alone»-Staffeln über die Bühne gingen und etwas weiter nördlich auch «7 vs. Wild: Teams» stattfand (dazu unten mehr). Die zehn Kandidatinnen und Kandidaten besitzen Bushcraft- und Survival-Erfahrung . Wie beim US-Original soll es sogar echte Survival-Profis darunter haben.

. Wie beim US-Original soll es sogar echte Survival-Profis darunter haben. Die Teilnehmenden dürfen zehn Gegenstände mitnehmen , die sie selbst ausgewählt haben. Wie etwa einen Schlafsack, «Fire Stick», Angelschnur oder eine Axt.

, die sie selbst ausgewählt haben. Wie etwa einen Schlafsack, «Fire Stick», Angelschnur oder eine Axt. Die teilnehmenden Männer und Frauen dürfen mit Pfeil und Bogen jagen, mit Angel und Haken fischen sowie in den Uferzonen Meeresfrüchte und Seetang ernten. Rehe, Gänse, Enten, Pilze und Lachse seien nur einige der Nahrungsmittel, die dort vorkämen, heisst es.

Apropos Sicherheit: Auf den Hauptinseln von Vancouver Island tummeln sich einige Raubtiere, darunter Braunbären und Pumas . Die Teilnehmer haben eine SOS-Fackel, ein Alarm-Horn und ein Wildtierspray dabei.

. Die Teilnehmer haben eine SOS-Fackel, ein Alarm-Horn und ein Wildtierspray dabei. Aufgeben ist eine Option: Alle Teilnehmern können notfalls per Funk oder Satellitentelefon Hilfe anfordern und sich von einem Evakuierungsteam abholen lassen. Dies wird als Tapping Out, bzw. Tap Out bezeichnet. Gründe können bedrohliche Tiere, Zahnschäden, Verstopfung oder auch eine fiese Lebensmittelvergiftung sein.

Alle Teilnehmern können notfalls per Funk oder Satellitentelefon Hilfe anfordern und sich von einem Evakuierungsteam abholen lassen. Dies wird als Tapping Out, bzw. Tap Out bezeichnet. Gründe können bedrohliche Tiere, Zahnschäden, Verstopfung oder auch eine fiese Lebensmittelvergiftung sein. Während der Stafel führen Ärzte regelmässige Gesundheitsuntersuchungen durch und disqualifizieren Personen, die zu fest abgemagert sind oder eine gravierende Verletzung erleiden, die behandelt werden muss.

durch und disqualifizieren Personen, die zu fest abgemagert sind oder eine gravierende Verletzung erleiden, die behandelt werden muss. Das Preisgeld ist bei der deutschen Erstausgabe von «Alone» relativ mickrig: 75'000 Euro gibt's für die Person, die es am längsten in der Wildnis aushält. Zum Vergleich: Beim US-Original waren bislang in der Regel 500'000 Dollar zu gewinnen. In einer der besten Staffeln (7) gab es sogar 1 Million Dollar – allerdings musste man dafür bei zweistelligen Minustemperaturen 100 Tage überleben.

Zu den psychischen Herausforderungen für die Kandidatinnen und Kandidaten schreiben die Serien-Macher:

«Sie kämpfen nicht nur gegen Hunger, Ängste und die unerbittliche Natur, sondern auch gegen die Einsamkeit und ihre eigene Psyche. Dabei geht es um wertvolles Überlebens-Know-how sowie den persönlichen und emotionalen Kampf jedes Einzelnen mit der sozialen Isolation.»

Eine Sprecherin des deutschen Privatfernsehsenders bestätigt gegenüber watson: Das Schweizer Publikum könne «Alone – Überlebe die Wildnis» auch über die RTL+-App sehen.

Wer macht mit?

Alle Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick: 1 / 24 Sie machen bei der deutschen Survival-Show «Alone» mit Die härteste Survival-Show der Welt geht in eine neue Runde: Hier erfährst du das Wichtigste über die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten deutschsprachigen Staffel von «Alone» ... quelle: rtl+

Was hat «Alone» mit «7 vs. Wild» zu tun?

Im Vergleich zu «Alone» ist «7 vs. Wild» in jeder Hinsicht ein Kindergeburtstag. Die dritte Staffel, die dieser Tage bei YouTube endete, spielt zwar ebenfalls auf Vancouver Island, aber auf nördlich vorgelagerten Inselchen: Die Verantwortlichen entschieden sich für diesen Standort, weil sie das Risiko einer Begegnung mit Bären und Pumas minimieren wollten.

Ausserdem war nach spätestens 14 Tagen Schluss für die teilnehmenden Zweier-Teams. Bei «Alone» laufen die Survival-Spezialisten dann erst richtig warm. Die Gewinner der bisherigen 10 US-Staffeln hielten mindestens 56 Tage durch, im Durchschnitt sogar fast 74 Tage.

Wohlgemerkt: «7 vs. Wild» gilt als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Produktionen im Survial-Bereich. Die ersten beiden Staffeln sorgten 2021 und 2022 bei YouTube für Furore, dann stieg der Techgigant Amazon als Investor ein und versuchte über seinen werbefinanzierten Streaming-Dienst Freeve vom Hype zu profitieren.

Der Initiant von «7 vs. Wild», der deutsche Outdoor-Influencer Fritz Meinecke, räumte freimütig ein, dass er sich bei seinem Sendungskonzept von «Alone» inspirieren liess.

Beim deutschen «Alone» werden wir erst noch herausfinden, ob Produktionsteam und Kandidatinnen und Kandidaten den hohen Ansprüchen gerecht werden und mit einer gelungenen ersten Staffel erfolgreiche YouTube-Formate wie «7 vs. Wild» oder «Survival-Squad» in den Schatten stellen.

In welchen Ländern gab es bereits «Alone» und welche Sendungen lohnen sich?

Wer sich für das US-Original von «Alone» interessiert, wird auf der Website des History Channel fündig. Allerdings ist ein VPN-Dienst erforderlich, um die ersten acht Staffeln (von bislang insgesamt zehn) gratis anzuschauen. Alternativ sind inzwischen alle Staffeln auch bei Netflix zu finden.

Hinzu kommen «Alone»-Ableger in diesen Ländern:

Australien: bislang 1 Staffel (2023, die 2. Staffel soll 2024 wieder bei SBS ausgestrahlt werden

(2023, die 2. Staffel soll 2024 wieder bei SBS ausgestrahlt werden Dänemark: bislang 7 Staffeln (seit 2017, die 8. Staffel soll 2024 ausgestrahlt werden)

(seit 2017, die 8. Staffel soll 2024 ausgestrahlt werden) Norwegen: 1 Staffel (2017)

(2017) Schweden: 1 Staffel (2021)

(2021) Grossbritannien: bislang 1 Staffel (2023, die 2. Staffel soll 2024 wieder bei Channel 4 ausgestrahlt werden)

Wer die oben aufgelisteten «Alone»-Ableger sehen möchte, muss einigen «Suchaufwand» im Internet betreiben. Falls du einen Tipp hast, schreib ihn in die Kommentare! 🙏

Aus Sicht des watson-Redaktors ist anzumerken, dass sowohl die australische als auch die britische Produktion inhaltlich nicht an das US-Original herankommen. Andere User äussern sich ähnlich zu den skandinavischen Staffeln.

Was ist mit den «Spin-off»-Shows von «Alone»?

Wie bei jeder aussergewöhnlich erfolgreichen TV-Serie versuchten die «Alone»-Erfinder, mit diversen Nebenproduktionen beim Publikum zu punkten. Zu erwähnen sind drei offizielle Spin-off-Serien, die allerdings alle nicht an das genial einfache Konzept des Originals herankommen.

«Alone: The Beast» (2020, 1 Staffel)

(2020, 1 Staffel) «Alone: Frozen» (2022, 1 Staffel)

(2022, 1 Staffel) «Alone: The Skills Challenge» (2022, 1 Staffel)

Bei «Alone: The Beast» versuchen drei Personen (pro Folge), 30 Tage lang in der Wildnis zu überleben, ohne Hilfsmittel, ausser ihrer eigenen Kleidung, dafür erhalten sie aber von den Organisatoren ein frisch erlegtes Tier – und zwar einen Elch, Moschusochsen, Alligator oder ein Wildschwein. Die grösste Herausforderung besteht darin, die grosse Fleischmenge zeitnah zu verarbeiten, sprich zu räuchern.

«Alone: Frozen» gleicht am ehesten dem Originalkonzept: Hier werden sechs frühere «Alone»-Kandidatinnen und -Kandidaten mitten im Winter an der Ostküste der Labrador-Halbinsel in Kanada ausgesetzt, wo sie bei eisigen Temperaturen 50 Tage überstehen sollen. Alle, die so lange durchhalten, teilen sich einen Geldpreis in Höhe von 500'000 Dollar.

«Alone: The Skills Challenge» bringt drei frühere Teilnehmer zurück auf den Bildschirm, die ihre Bushcraft-Handwerkskünste in direkten Bauwettbewerben auf die Probe stellen. Sie erhalten einfache Werkzeuge und dürfen nur die natürlichen Ressourcen ihrer Umgebung verwenden.

