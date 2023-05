Suche nach Kindern im Dschungel Kolumbiens geht mit Satelliten weiter

Die Geschwister waren am 1. Mai in der Propellermaschine vom Typ Cessna 206 im Department Caquetá abgestürzt. Bei dem Unglück kamen ihre Mutter, der Pilot und ein indigener Anführer ums Leben. Zuletzt hatten Soldaten auf der Suche nach den Kindern frische Spuren, eine aus Blättern und Ästen gebaute Notunterkunft sowie halbverzehrte Früchte gefunden.

McCarthy mahnt im Streit um Schuldengrenze Einigung diese Woche an

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, dringt im Streit um die Schuldenobergrenze auf eine Einigung in dieser Woche. «Ich denke, wir können heute Abend eine Einigung erzielen. Wir können uns morgen einigen, aber man muss diese Woche noch etwas zustande bringen, um es (im Repräsentantenhaus) zu verabschieden und in den Senat zu bringen», sagte der Verhandlungsführer der Republikaner vor einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Montag in Washington. Wenn man eine Einigung erzielt habe, brauche es Zeit, diese niederzuschreiben und zur Abstimmung zu bringen. «Wir haben uns bisher auf nichts geeinigt, wir hatten sehr gute Diskussionen», sagte er weiter über die Gespräche mit den Demokraten.